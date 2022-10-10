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Англия
10 октября 2022, 07:15 | Обновлено 10 октября 2022, 07:17
243
0

Микель АРТЕТА: «То, что мы сделали – было феноменально»

Наставник лондонского «Арсенала» - о победе над «Ливерпулем» (3:2)

10 октября 2022, 07:15 | Обновлено 10 октября 2022, 07:17
243
0
Микель АРТЕТА: «То, что мы сделали – было феноменально»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Лондон Микель Артета поделился мнением о победе подопечных над «Ливерпулем» (3:2) в поединке 10-го тура чемпионата Англии.

«Я очень счастлив, очень горжусь командой и очень доволен тем, как мы играли. Мы проявили настоящее желание, самообладание, качество и мужество, чтобы победить именно в таком стиле. С точки зрения физики то, что мы сделали как команда, как игроки проявили себя по отдельности – все это было феноменально. Другого пути нет. В матчах с «Ливерпулем» вы должны соответствовать или быть лучше, чем они», – рассказал Артета.

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал», имея 24 очка, занимает 1 место. Вторым идет «Манчестер Сити», у которого 23 пункта. «Ливерпуль», который имеет в активе 10 очков, располагается на 10-м месте.

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Источник ФК Арсенал Лондон
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