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  4. Роберто МАНЧИНИ: «Особый поединок будет с Украиной»
Чемпионат Европы
10 октября 2022, 06:56 |
462
0

Роберто МАНЧИНИ: «Особый поединок будет с Украиной»

Наставник сборной Италии – о соперниках по группе отбора на ЧЕ-2024

10 октября 2022, 06:56 |
462
0
Роберто МАНЧИНИ: «Особый поединок будет с Украиной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Главный тренер итальянской национальной команды Роберто Манчини дал оценку результатам жеребьевки квалификации Евро-2024. Напомним, сборная Италии сыграет в одной группе с Украиной, Англией, Северной Македонией и Мальтой.

«Матчи между Италией и Англией теперь классика, я думаю, что это будет хороший поединок.

Особый поединок будет с Украиной, в нём будет много эмоций. Кроме того, у украинцев хорошая сборная», – заявил Манчини.

Финальная часть очередного чемпионата Европы состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Сборной Италии предстоит отстаивать титул чемпиона континента, завоеванный ею летом 2021 года на Евро-2020.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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