Роберто МАНЧИНИ: «Особый поединок будет с Украиной»
Наставник сборной Италии – о соперниках по группе отбора на ЧЕ-2024
Главный тренер итальянской национальной команды Роберто Манчини дал оценку результатам жеребьевки квалификации Евро-2024. Напомним, сборная Италии сыграет в одной группе с Украиной, Англией, Северной Македонией и Мальтой.
«Матчи между Италией и Англией теперь классика, я думаю, что это будет хороший поединок.
Особый поединок будет с Украиной, в нём будет много эмоций. Кроме того, у украинцев хорошая сборная», – заявил Манчини.
Финальная часть очередного чемпионата Европы состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Сборной Италии предстоит отстаивать титул чемпиона континента, завоеванный ею летом 2021 года на Евро-2020.
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