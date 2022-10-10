Роберто МАНЧИНИ: «Особый поединок будет с Украиной»

Главный тренер итальянской национальной команды Роберто Манчини дал оценку результатам жеребьевки квалификации Евро-2024. Напомним, сборная Италии сыграет в одной группе с Украиной, Англией, Северной Македонией и Мальтой.

«Матчи между Италией и Англией теперь классика, я думаю, что это будет хороший поединок.

Особый поединок будет с Украиной, в нём будет много эмоций. Кроме того, у украинцев хорошая сборная», – заявил Манчини.

Финальная часть очередного чемпионата Европы состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Сборной Италии предстоит отстаивать титул чемпиона континента, завоеванный ею летом 2021 года на Евро-2020.