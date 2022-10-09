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Чемпионат Европы
09 октября 2022, 23:42 | Обновлено 09 октября 2022, 23:54
257
0

Старт с Англией. Обнародован календарь игр сборной в квалификации Евро-2024

Сборная Украины закончит турнир дома против команды Италии 20 ноября 2023

09 октября 2022, 23:42 | Обновлено 09 октября 2022, 23:54
257
0
Старт с Англией. Обнародован календарь игр сборной в квалификации Евро-2024
УЕФА

Обнародован календарь игр сборной Украины в квалификации Евро-2024.

В группе C сине-желтые сыграют с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой.

Стартуют сине-желтые на выезде против команды Англии 26 марта 2023 года. А заканчивать турнир будут домашней игрой против команды Италии 20 ноября.

В финальный раунд ЧЕ-2024 выйдут по 2 лучших команды из группы, а третья сыграет в плей-офф.

Календарь сборной Украины в квалификации Евро-2024

  • 26 марта 2023. Англия – Украина
  • 16 июня 2023. Северная Македония – Украина
  • 19 июня 2023. Украина – Мальта
  • 9 сентября 2023. Украина – Англия
  • 12 сентября 2023. Италия – Украина
  • 14 октября 2023. Украина – Северная Македония
  • 17 октября 2023. Мальта – Украина
  • 20 ноября 2023. Украина – Италия

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Источник УЕФА
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