Старт с Англией. Обнародован календарь игр сборной в квалификации Евро-2024
Сборная Украины закончит турнир дома против команды Италии 20 ноября 2023
Обнародован календарь игр сборной Украины в квалификации Евро-2024.
В группе C сине-желтые сыграют с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой.
Стартуют сине-желтые на выезде против команды Англии 26 марта 2023 года. А заканчивать турнир будут домашней игрой против команды Италии 20 ноября.
В финальный раунд ЧЕ-2024 выйдут по 2 лучших команды из группы, а третья сыграет в плей-офф.
Календарь сборной Украины в квалификации Евро-2024
- 26 марта 2023. Англия – Украина
- 16 июня 2023. Северная Македония – Украина
- 19 июня 2023. Украина – Мальта
- 9 сентября 2023. Украина – Англия
- 12 сентября 2023. Италия – Украина
- 14 октября 2023. Украина – Северная Македония
- 17 октября 2023. Мальта – Украина
- 20 ноября 2023. Украина – Италия
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