Старт с Англией. Обнародован календарь игр сборной в квалификации Евро-2024

Обнародован календарь игр сборной Украины в квалификации Евро-2024.

В группе C сине-желтые сыграют с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой.

Стартуют сине-желтые на выезде против команды Англии 26 марта 2023 года. А заканчивать турнир будут домашней игрой против команды Италии 20 ноября.

В финальный раунд ЧЕ-2024 выйдут по 2 лучших команды из группы, а третья сыграет в плей-офф.

Календарь сборной Украины в квалификации Евро-2024