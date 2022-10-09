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  4. ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
Чемпионат Европы
09 октября 2022, 14:55 | Обновлено 09 октября 2022, 15:38
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7

ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»

Главный тренер сборной Украины – о будущих оппонентах

09 октября 2022, 14:55 | Обновлено 09 октября 2022, 15:38
5001
7
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
УАФ. Александр Петраков

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал результаты жеребьевки отборочного турнира Евро-2024, по итогам которого сине-желтые попали в группу С, где встретятся с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой.

— В свое время сборная Украины выигрывала у англичан, играла вничью с итальянцами, так что есть хорошие традиции, не только плохие...
— Предыдущие поколения футболистов сборной являются для нас примером того, как противостоять таким сильным соперникам. Бояться никого не нужно. Сделаем все от нас зависящее.

— Вы побеждали команды Англии и Франции во главе сборной Украины U-19, и вы тоже знаете, как найти подход к таким сложным оппонентам?
— Побеждали Англию в элит-раунде, обыграли Италию в полуфинале чемпионата мира U-20 в 2019 году. Очень хорошо для ребят, у них есть возможность защитить честь нашей сборной, показать хорошую игру, обрадовать наши ВСУ, всех людей в Украине. Борьба спереди, рук не опускаем. Мотивация будет на самом высоком уровне. Ребята и хотели таких соперников.

— Какое настроение внутри вашей команды после последних матчей?
— Настроение очень хорошее. Было тяжело, мы играли на выезде. Все ребята хотят, чтобы кончилась война, и мы сыграли на своих стадионах. Хочется провести поединки отборочного турнира на дому.

– Малиновский может вам помочь. Он много знает об итальянском футболе.
– Он говорил, что очень хочет в соперники Италию. Малиновский играет в «Аталанте», Коваленко выступает за «Специю», может, еще кто-нибудь появится в Серии А… Играть против таких команд всегда интересно.

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Как сборная Украины играла с будущими соперниками в квалификации Евро-2024
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 7
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AndiM
??? Що за дічь він несе ???
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+3
Zhez53
С такой игрой Малиновский к весне, если и будет в серии А, то скорее где-нибудь в Специи... 
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+1
Vytas Meskauskas
Мы хотим видеть команду на чемпионате Мира и Европы а не смотреть игры против Англии и Италии. Ладно если бы тактика поменялась и играли на встречных курсах на победу, так будет тоже самое, от обороны и как правило получим с выходом что и раньше.
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0
Istm
Ну зрозуміло чому хотіли - виправдання тепер готове мають.
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0
Макс Максов
Серйозно?) А чому ж ви так с Павелко тішились, при жеребкуванні плей-офф до ЧС? По ідеї мало бути розчарування, і коментарі "Шкода що на Італію не потрапили"...
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0
KIEWADIM
Они(соперники) уже н*др*чив*ют))) простите за грубость
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0
Умник
Обязательно Коваленко вызови.
Там Специю тащит к чемпионству.
А вообще спасибо за настроение.
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0
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