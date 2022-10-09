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Англия
09 октября 2022, 10:45 |
3228
0

Стало известно, сколько готов платить Роналду клуб Бекхэма

Звездного португальца сватают в МЛС

09 октября 2022, 10:45 |
3228
0
Стало известно, сколько готов платить Роналду клуб Бекхэма
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб МЛС «Интер Майами» ведет переговоры с португальским форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду о январском трансфере.

Известно, что прямой диалог с Роналду установил совладелец американского клуба Дэвид Бекхэм, который рассчитывает, что Криштиану в 2023 году заменит в «Интер Майами» аргентинца Гонсало Игуаина, решившего завершить карьеру.

В «Интер Майами» готовы платить Роналду по 30 миллионов фунтов в год. Нынешний оклад португальца в английском клубе, по неофициальным данным, составляет 27 миллионов фунтов в год.

Впрочем, сделка может быть осложнена тем обстоятельством, что в «Интер Майами» готовы платить португальцу такие деньги только в случае перехода того на правах свободного агента, а руководство «Манчестер Юнайтед» пока настаивает на выплате компенсации за возможный январский трансфер.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 9 матчей за МЮ во всех турнирах, отличившись 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.

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Источник Daily Star
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