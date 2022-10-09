В воскресенье, 9 октября, в Удине на стадионе «Фриули» состоится матч девятого тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют фриульский «Удинезе» и бергамаская «Аталанта». Стартовый свисток арбитра Даниэле Довери из Рима прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Удинезе



Когда праздный любитель футбола, нежелающий дотошно разбираться в перипетиях итальянской Серии A, слышит название футбольного клуба «Удинезе», он сразу же представляет себе типичного середняка местного национального первенства, основываясь почти на десятилетнем опыте последних выступлений данного клуба. В этой характеристике есть справедливость – начиная с сезона-2013/14, наивысшей позицией «маленьких зебр» была 12 строчка, а результаты команды по ходу сезона словно маятник колебались от успешных к провальным. Однако приход на пост главного тренера Андреа Соттила кардинально изменил данную тенденцию.

Отметка в шесть побед в текущем розыгрыше Серии A за стартовые восемь туров покорилась лишь трем командам, среди которых неожиданно, особенно – на фоне 12 строчки по итогам прошлого футбольного года, оказался и «Удинезе». Команда из Фриули начала непривычно много, как для себя образца последних лет, поражать ворота соперника, однако все еще безуспешно борется с далеко не самой надежной обороной в условиях отставания по уровню финансирования от других команд в верхней части турнирной таблицы. На счету «Удинезе» уже есть скальп «Ромы» (4:1) и миланского «Интера» (3:1), а в ближайшее время данная коллекция может пополниться очередным громким именем.

Аталанта



Второй командой из числа тех, которые добыли шесть побед на момент начала девятого тура чемпионата Италии, является будущий соперник фриульского «Удинезе» – «Аталанта». Команда из Бергамо, а вместе с ней и полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, остались в этом сезоне без еврокубков, поэтому теперь могут концентрировать все усилия исключительно на двух внутренних турнирах, отдавая предпочтение, разумеется, Серии A. Стартовые результаты Богини» показывают, что горький опыт прошлого сезона не прошел стороной, а определенная работа над ошибками была проведена.

И пусть в Бергамо на данный момент далеко не все в порядке с микроклиматом в коллективе на фоне достаточно странного поведения клуба во время трансферного окна, в том числе и в вопросах отношений с Русланом Малиновским, однако команда добивается максимальных результатов и при этом еще ни разу не уступала своим соперникам. Конечно, нельзя не отметить, что кроме «Ромы» (1:0) и «Милана» (1:1), «Аталанта» еще не встречалась с прямыми конкурентами в борьбе за чемпионский титул, однако команда Гасперини подкупает стабильными результатами в матчах против команд средней руки, а также всего лишь тремя пропущенными мячами – лучший результат в лиге на данный момент.

Ориентировочные составы



«Удинезе»: Сильвестри – Перес, Бийол, Бекао – Удогие, Макенго, Уолас, Ловрич, Перейра – Бету, Деулофеу.

«Аталанта»: Спортьелло – Околи, Демирал, Скальвини – Мехле, Копмейнерс, де Роон, Хатебур – Эдерсон – Муриэль, Лукман.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре гости будут ближе к успеху. Нашей ставкой будет позиция – «Аталанта» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 3.15 по линии Parimatch.

9 октября, воскресенье