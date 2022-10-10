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Чемпионат Италии
Удинезе
09.10.2022, FT 2 : 2
Аталанта
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Италия
10 октября 2022, 02:50 |
25
0

Удинезе – Аталанта – 2:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

10 октября 2022, 02:50 |
25
0
Удинезе – Аталанта – 2:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 9-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на выезде сыграла вничью с «Удинезе» со счетом 2:2.

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Патрисио Перес (Удинезе).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Жерар Деулофеу (Удинезе).
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Муриэль (Аталанта).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
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видео голов и обзор Удинезе - Аталанта Удинезе Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу
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Источник MEGOGO
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