08.10.2022 15:00 - : -
Украина. Первая лига08 октября 2022, 13:53 | Обновлено 08 октября 2022, 14:10
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Горняк-Спорт – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 8 октября в 15:00
08 октября 2022, 13:53 | Обновлено 08 октября 2022, 14:10
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В субботу, 8 октября, состоится матч 7-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Горняк-Спорт» примет ЛНЗ. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.
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