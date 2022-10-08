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Чемпионат Украины
Горняк-Спорт
08.10.2022 15:00 - : -
ЛНЗ
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Украина. Первая лига
08 октября 2022, 13:53 | Обновлено 08 октября 2022, 14:10
36
0

Горняк-Спорт – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 8 октября в 15:00

08 октября 2022, 13:53 | Обновлено 08 октября 2022, 14:10
36
0
Горняк-Спорт – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В субботу, 8 октября, состоится матч 7-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Горняк-Спорт» примет ЛНЗ. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.

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Источник Sport.ua
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