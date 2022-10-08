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Украина. Премьер лига
08 октября 2022, 14:35 | Обновлено 08 октября 2022, 14:45
127
0

Прикарпатье минимально выиграло у Эпицентра

Единственный гол с пенальти забил Василий Цюцюра

08 октября 2022, 14:35 | Обновлено 08 октября 2022, 14:45
127
0
Прикарпатье минимально выиграло у Эпицентра
ФК Прикарпатье

В матче 7-го тура группы А Первой лиги Украины «Прикарпатье» на своем стадионе в Ивано-Франковске выиграло у «Эпицентра» из Камянца-Подольского со счетом 1:0.

Единственный гол на 6-й минуте встречи с пенальти забил нападающий «Прикарпатья» Василий Цюцюра.

Первая лига. 7-й тур

«Прикарпатье» – «Эпицентр» – 1:0
Голы: Цюцюра (6, пен).

Турнирная таблица

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Эпицентр Каменец-Подольский Прикарпатье Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Василий Цюцюра
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Источник Sport.ua
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