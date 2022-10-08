Украина. Премьер лига08 октября 2022, 14:35 | Обновлено 08 октября 2022, 14:45
127
0
Прикарпатье минимально выиграло у Эпицентра
Единственный гол с пенальти забил Василий Цюцюра
08 октября 2022, 14:35 | Обновлено 08 октября 2022, 14:45
127
0
В матче 7-го тура группы А Первой лиги Украины «Прикарпатье» на своем стадионе в Ивано-Франковске выиграло у «Эпицентра» из Камянца-Подольского со счетом 1:0.
Единственный гол на 6-й минуте встречи с пенальти забил нападающий «Прикарпатья» Василий Цюцюра.
Первая лига. 7-й тур
«Прикарпатье» – «Эпицентр» – 1:0
Голы: Цюцюра (6, пен).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 октября 2022, 07:00 50
Алексей Сливченко – о ряде проблемных аспектов, с которыми столкнулись киевляне на старте сезона
Футбол | 08 октября 2022, 11:17 3
Теперь понятно, почему Янис Амаш захотел покинуть «Боавишту»
Война | 08.10.2022, 11:10
Футбол | 08.10.2022, 13:15
Футбол | 07.10.2022, 18:14
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.10.2022, 14:00
07.10.2022, 16:37 1
06.10.2022, 20:40 5
07.10.2022, 00:05 2
06.10.2022, 12:58 10
06.10.2022, 15:30 29
07.10.2022, 02:55
07.10.2022, 09:00 11