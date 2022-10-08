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Чемпионат Украины
ФСК Мариуполь
перерыв 0 : 1
Диназ
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Украина. Первая лига
08 октября 2022, 13:30 | Обновлено 08 октября 2022, 14:00
48
0

ФСК Мариуполь – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 8 октября в 13:30

08 октября 2022, 13:30 | Обновлено 08 октября 2022, 14:00
48
0
ФСК Мариуполь – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В субботу, 8 октября, состоится матч 7-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором ФСК «Мариуполь» примет «Диназ». Стартовый свисток прозвучит в 13:30.

События матча

11’
ГОЛ ! С пенальти забил Ярослав Богунов (Диназ).
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Источник Sport.ua
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