Украина. Первая лига08 октября 2022, 13:30 | Обновлено 08 октября 2022, 14:00
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ФСК Мариуполь – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 8 октября в 13:30
08 октября 2022, 13:30 | Обновлено 08 октября 2022, 14:00
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В субботу, 8 октября, состоится матч 7-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором ФСК «Мариуполь» примет «Диназ». Стартовый свисток прозвучит в 13:30.
События матча
11’
ГОЛ ! С пенальти забил Ярослав Богунов (Диназ).
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