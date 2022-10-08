Англия08 октября 2022, 12:34 | Обновлено 08 октября 2022, 12:41
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Ливерпуль
Поединок состоится в воскресенье, 9 октября
08 октября 2022, 12:34 | Обновлено 08 октября 2022, 12:41
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В воскресенье, 8 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» примет «Ливерпуль».
Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
«Арсенал» – «Ливерпуль». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок «Арсенал» – «Ливерпуль» покажет телеканал Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Ливерпуль».
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