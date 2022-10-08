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Англия
08 октября 2022, 12:34 | Обновлено 08 октября 2022, 12:41
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Ливерпуль

Поединок состоится в воскресенье, 9 октября

08 октября 2022, 12:34 | Обновлено 08 октября 2022, 12:41
140
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» примет «Ливерпуль».

Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

«Арсенал» – «Ливерпуль». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В прямом эфире поединок «Арсенал» – «Ливерпуль» покажет телеканал Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Ливерпуль».

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Источник Sport.ua
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