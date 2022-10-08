В воскресенье, 8 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» примет «Ливерпуль».

Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

«Арсенал» – «Ливерпуль». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В прямом эфире поединок «Арсенал» – «Ливерпуль» покажет телеканал Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Ливерпуль».