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Прикарпатье
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Украина. Первая лига
08 октября 2022, 11:55 | Обновлено 08 октября 2022, 12:03
109
0

Прикарпатье – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 8 октября в 12:00

08 октября 2022, 11:55 | Обновлено 08 октября 2022, 12:03
109
0
Прикарпатье – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В субботу, 8 октября, состоится матч 7-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Прикарпатье» примет «Эпицентр». Стартовый свисток прозвучит в 12:00.

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Источник Sport.ua
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