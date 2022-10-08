Украина. Первая лига08 октября 2022, 11:55 | Обновлено 08 октября 2022, 12:03
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Прикарпатье – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 8 октября в 12:00
08 октября 2022, 11:55 | Обновлено 08 октября 2022, 12:03
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В субботу, 8 октября, состоится матч 7-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Прикарпатье» примет «Эпицентр». Стартовый свисток прозвучит в 12:00.
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