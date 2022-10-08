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  4. Андрей ТЛУМАК о судействе: «Какая разница, будет ли свободна Украина?»
Украина. Первая лига
08 октября 2022, 09:05 |
649
0

Андрей ТЛУМАК о судействе: «Какая разница, будет ли свободна Украина?»

Наставник «Карпат» недоволен работой судей

08 октября 2022, 09:05 |
649
0
Андрей ТЛУМАК о судействе: «Какая разница, будет ли свободна Украина?»
ФК Карпаты. Андрей Тлумак

Главный тренер «Карпат» Андрей Тлумак раскритиковал судейство после матча Первой лиги против «Полесья» (поражение 0:2):

«По состоянию на сегодняшний день идет война в стране. Самое главное, почему мы не хотим быть такими, как москали – потому что не хотим туда иди, чтобы было такое, как сегодня на футбольном поле. Это самое главное. Самая беда, что мы боремся за то, что не меняется. Какая тогда разница, будет ли свободна Украина или это будет москальня? Объясните мне, пожалуйста.

Мне просто интересно, какие будут оценки и где судья будет. Я не говорю эмоциями, мы говорим о правилах игры. Когда наш нападающий на первых минутах выходит в 1 на 1, Гитченко его руками останавливает… Я не говорю, что это красная карточка, потому что центр поля, но желтая должна быть. Никаких эмоций.

Когда вратарь играет руками за штрафной, а наш нападающий должен забивать гол… Какая это оценка? Это фол последней надежды. Какая карточка? Никакой…

«Полесье» – молодцы. Хорошие футболисты, классный тренер, классная команда, реально. Но если так будет, то я поздравляю их с выходом в УПЛ. Спасибо».

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Андрей Тлумак Карпаты Львов Полесье Житомир Первая лига Украины
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Источник ФК Карпаты Львов
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