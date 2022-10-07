Первая лига. Полесье в битве лидеров обыграло Карпаты

В 7-м туре Первой лиги встречались лидеры группы A «Полесье» и «Карпаты» Львов. Житомирская команда, которая прямо заявляет о желании выйти в УПЛ, победила со счетом 2:0.

«Полесье» лидирует с 19 пунктами, у «Карпат» остается 15 очков.

А вот в группе Б лидирует «Оболонь», которая разгромила запорожский «Металлург».

Первая лига. 7-й тур

Группа А

Полесье - Карпаты Львов 2:0

Голы: Будковский, 27, Кушниренко, 69

Группа Б

Оболонь - Металлург З 3:0

Голы: Слободян, 27, Прокопенко, 64, Черненко, 66

Чернигов - Кремень 0:2

Голы: Савицкий, 14, Мироненко, 45 (в свои ворота)

Турнирная таблица