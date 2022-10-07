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Украина. Первая лига
07 октября 2022, 16:54 |
168
0

Первая лига. Полесье в битве лидеров обыграло Карпаты

Команда «Полесье» уверенно занимает 1-е место своей группы

07 октября 2022, 16:54 |
168
0
Первая лига. Полесье в битве лидеров обыграло Карпаты
ФК Полесье

В 7-м туре Первой лиги встречались лидеры группы A «Полесье» и «Карпаты» Львов. Житомирская команда, которая прямо заявляет о желании выйти в УПЛ, победила со счетом 2:0.

«Полесье» лидирует с 19 пунктами, у «Карпат» остается 15 очков.

А вот в группе Б лидирует «Оболонь», которая разгромила запорожский «Металлург».

Первая лига. 7-й тур

Группа А

Полесье - Карпаты Львов 2:0
Голы: Будковский, 27, Кушниренко, 69

Группа Б

Оболонь - Металлург З 3:0
Голы: Слободян, 27, Прокопенко, 64, Черненко, 66

Чернигов - Кремень 0:2
Голы: Савицкий, 14, Мироненко, 45 (в свои ворота)

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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