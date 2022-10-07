Первая лига. Полесье в битве лидеров обыграло Карпаты
Команда «Полесье» уверенно занимает 1-е место своей группы
В 7-м туре Первой лиги встречались лидеры группы A «Полесье» и «Карпаты» Львов. Житомирская команда, которая прямо заявляет о желании выйти в УПЛ, победила со счетом 2:0.
«Полесье» лидирует с 19 пунктами, у «Карпат» остается 15 очков.
А вот в группе Б лидирует «Оболонь», которая разгромила запорожский «Металлург».
Первая лига. 7-й тур
Группа А
Полесье - Карпаты Львов 2:0
Голы: Будковский, 27, Кушниренко, 69
Группа Б
Оболонь - Металлург З 3:0
Голы: Слободян, 27, Прокопенко, 64, Черненко, 66
Чернигов - Кремень 0:2
Голы: Савицкий, 14, Мироненко, 45 (в свои ворота)
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