07.10.2022 13:00 - : -
Украина. Первая лига07 октября 2022, 08:57 |
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Оболонь – Металлург Запорожье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 7 октября в 13:00
07 октября 2022, 08:57 |
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В пятницу, 7 октября, состоится матч 7-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором киевская «Оболонь» примет запорожский «Металлург». Начало в 13:00.
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