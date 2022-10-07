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Оболонь
07.10.2022 13:00 - : -
Металлург Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
07 октября 2022, 08:57 |
23
0

Оболонь – Металлург Запорожье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 7 октября в 13:00

07 октября 2022, 08:57 |
23
0
Оболонь – Металлург Запорожье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В пятницу, 7 октября, состоится матч 7-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором киевская «Оболонь» примет запорожский «Металлург». Начало в 13:00.

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Источник Sport.ua
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