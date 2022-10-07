Без волшебника Кирьоса. Кто сыграет в полуфиналах на турнире в Японии?

На турнире серии АТР 500 в Токио (Япония) определились все участники полуфиналов.

Ник Кирьос снялся перед матчем с Тейлором Фритцем и теперь американец в одной победе от дебюта в топ-10. Денис Шаповалов вышел во второй полуфинал подряд, на прошлой неделе, где он даже боролся за титул в Сеуле, но не выиграл его.

Обидчик Федерера в его последнем матче в карьере Фрэнсис Тиафо уничтожил серба Миомира Кецмановича, а Квон Сун Ву в двух сетах обыграл испанца Мартинеса Портеро.

Результаты четвертьфиналов:

Мартинес Портеро – Квон Сун Ву – 3:6, 0:6

Мартинес Портеро – Квон Сун Ву – 3:6, 0:6 Фрэнсис Тиафо [4] – Миомир Кецманович – 6:0, 6:4

Фрэнсис Тиафо [4] – Миомир Кецманович – 6:0, 6:4 Ник Кирьос [3] – Тейлор Фритц [5] – RET., Кирьос

Ник Кирьос [3] – Тейлор Фритц [5] – RET., Кирьос Денис Шаповалов [7] – Борна Чорич [9] – 6:4, 6:3

Полуфинальные матчи: