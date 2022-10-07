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  4. Без волшебника Кирьоса. Кто сыграет в полуфиналах на турнире в Японии?
ATP
07 октября 2022, 21:11 |
154
0

Без волшебника Кирьоса. Кто сыграет в полуфиналах на турнире в Японии?

Австралиец снялся с соревнований перед матчем, Фритц близок к дебюту в топ-10

07 октября 2022, 21:11 |
154
0
Без волшебника Кирьоса. Кто сыграет в полуфиналах на турнире в Японии?
Instagram. Ник Кирьос

На турнире серии АТР 500 в Токио (Япония) определились все участники полуфиналов.

Ник Кирьос снялся перед матчем с Тейлором Фритцем и теперь американец в одной победе от дебюта в топ-10. Денис Шаповалов вышел во второй полуфинал подряд, на прошлой неделе, где он даже боролся за титул в Сеуле, но не выиграл его.

Обидчик Федерера в его последнем матче в карьере Фрэнсис Тиафо уничтожил серба Миомира Кецмановича, а Квон Сун Ву в двух сетах обыграл испанца Мартинеса Портеро.

Результаты четвертьфиналов:

  • Мартинес Портеро – Квон Сун Ву – 3:6, 0:6
  • Фрэнсис Тиафо [4] – Миомир Кецманович – 6:0, 6:4
  • Ник Кирьос [3] – Тейлор Фритц [5] – RET., Кирьос
  • Денис Шаповалов [7] – Борна Чорич [9] – 6:4, 6:3

Полуфинальные матчи:

  • Квон Сун Ву – Фрэнсис Тиафо [4]
  • Тейлор Фритц [5] – Денис Шаповалов [7]
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ATP Токио Квон Сун-ву Фрэнсис Тиафо Ник Кирьос Денис Шаповалов Борна Чорич
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Источник Sport.ua
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