В воскресенье, 9 октября, состоится матч 6-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против луганской «Зари».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

«Днепр-1» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Заря».