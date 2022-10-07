Украина. Премьер лига07 октября 2022, 11:36 | Обновлено 07 октября 2022, 11:40
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Заря
В Ужгороде состоится матч 6-го тура украинской Премьер-лиги
07 октября 2022, 11:36 | Обновлено 07 октября 2022, 11:40
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В воскресенье, 9 октября, состоится матч 6-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против луганской «Зари».
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
«Днепр-1» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Заря».
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