Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Заря
Украина. Премьер лига
07 октября 2022, 11:36 | Обновлено 07 октября 2022, 11:40
217
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Заря

В Ужгороде состоится матч 6-го тура украинской Премьер-лиги

07 октября 2022, 11:36 | Обновлено 07 октября 2022, 11:40
217
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Заря
СК Днепр-1

В воскресенье, 9 октября, состоится матч 6-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против луганской «Зари».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

«Днепр-1» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Заря».

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Звягель – Металлург-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Фарма – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чернигов – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига где смотреть Днепр-1 Заря Луганск Днепр-1 - Заря
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров не пришел на пресс-конференцию Аль-Айна. Стал известна причина
Футбол | 07 октября 2022, 02:55 0
Ребров не пришел на пресс-конференцию Аль-Айна. Стал известна причина
Ребров не пришел на пресс-конференцию Аль-Айна. Стал известна причина

Испанский ассистент украинского наставника Висенте Гомес объяснил ситуацию

Генштаб: На подмогу российской армии на Донетчину отправили 500 уголовников
Война | 07 октября 2022, 07:40 2
Генштаб: На подмогу российской армии на Донетчину отправили 500 уголовников
Генштаб: На подмогу российской армии на Донетчину отправили 500 уголовников

Утренняя сводка генерального штаба ВСУ

ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Лидер Динамо пробил Манданда со 2-й попытки
Футбол | 06.10.2022, 22:49
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Лидер Динамо пробил Манданда со 2-й попытки
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Лидер Динамо пробил Манданда со 2-й попытки
ВИДЕО. Третье поражение Динамо. Видеообзоры матчей 3-го тура Лиги Европы
Футбол | 07.10.2022, 06:00
ВИДЕО. Третье поражение Динамо. Видеообзоры матчей 3-го тура Лиги Европы
ВИДЕО. Третье поражение Динамо. Видеообзоры матчей 3-го тура Лиги Европы
Луческу признал свою ошибку. Зачем Динамо подписало Перриса и Лонвейка
Футбол | 06.10.2022, 15:30
Луческу признал свою ошибку. Зачем Динамо подписало Перриса и Лонвейка
Луческу признал свою ошибку. Зачем Динамо подписало Перриса и Лонвейка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Favbet Foundation передал для ВСУ внедорожник и очередную партию дронов
Favbet Foundation передал для ВСУ внедорожник и очередную партию дронов
05.10.2022, 19:00
Другие виды
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
06.10.2022, 00:25 2
Футбол
Генштаб ВСУ: «Приспешники россиян массово эвакуируются»
Генштаб ВСУ: «Приспешники россиян массово эвакуируются»
06.10.2022, 13:39
Война
Почему не следует петь дифирамбы Шахтеру за игру в Мадриде
Почему не следует петь дифирамбы Шахтеру за игру в Мадриде
06.10.2022, 10:43 49
Футбол
И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну
И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну
06.10.2022, 23:54 106
Футбол
ВИДЕО. Очередной шедевр Месси. Гол форварда ПСЖ в ворота Бенфики
ВИДЕО. Очередной шедевр Месси. Гол форварда ПСЖ в ворота Бенфики
05.10.2022, 23:15 7
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
07.10.2022, 02:05 2
MMA
Тони БЕЛЛЬЮ: «У Джошуа в соперниках чемпион за чемпионом. А у Фьюри?»
Тони БЕЛЛЬЮ: «У Джошуа в соперниках чемпион за чемпионом. А у Фьюри?»
05.10.2022, 13:50 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности