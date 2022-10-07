Динамо в Лиге Европы: врач сказал в морг, значит в морг

После игры в Ренне, снова проигранной – уже третий раз кряду на евроарене – наставник «Динамо» Мирча Луческу главной причиной неудач своих подопечных назвал следующую: «Мы все время в разъездах, между Львовом, Краковом и другими городами, поэтому у нас нет возможности сосредоточиться на подготовке».

Слова не мужа, а мальчика. В этой связи хочется припомнить динамовскому Мистеру слова капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко накануне игры против сборной Шотландии: «Я не слышал, чтобы ЗСУ жаловались на трудности».

В сложившейся ситуации все мы, и наш футбол в том числе, стали заложниками рашистской агрессии. Нарушилось и разрушилось все прежнее: логистика, менталитет, сознание. Нарушилась жизнь. Как раньше, уже не будет.

Но жить дальше нужно. И то, что «Динамо» и остальные наши клубы имеют возможность заниматься любимым делом, играть в футбол, это ярчайший факт того, что эта жизнь продолжается. Она продолжается не только для наших футбольных команд, но и для всех нас. Всех тех, кто в окопах, варшавах или перед киевским телевизором.

Лучше, точнее иначе, пока что не будет. Во всяком случае, нынешний еврокубковый сезон наши полпреды отыграют в таком бешенном ритме. Это должно приниматься без объяснений и сожалений. И отнюдь не в качестве отмазки.

Ты должен быть сильным. Иначе зачем тебе быть?

ФК Динамо Киев

Теперь о конкретном матче «бело-синих», об их игре в Ренне. Это только у меня сложилось впечатление дичайшего дежа вю, или не только? Вроде смотрю бесконечный динамовский матч: одни и те же люди практически в одних и тех же футболках совершают почти одни и те же ошибки. И обязательно проигрывают. Лишь соперники разные в данной ситуации.

Может, я и ошибаюсь, но тем не менее: неужели сумасшедшая оплошность Попова – это обязательное последствие сложного переезда во Францию? А ошибка Дубинчака, приведшая к первому голу в наши ворота?

Отсутствие концентрации в завершающей фазе матча – это как мышечные травмы игроков: от неведения. Если простыми словами, то данный факт – прямой отсыл к тренерскому штабу: то их вина. И пусть Луческу говорит на сей счет все, что угодно. Он все равно будет неправ, будет пытаться переложить свою вину на плечи других.

«Ренн» - команда добротная, можно сказать классная, и мы об этом говорили накануне поединка. Так что игра французов не стала неожиданностью. Но вот разрозненные и безынициативные действия «Динамо» таковыми стали.

Я уже и не вспомню в последних шести-семи поединках с участием киевского коллектива, когда этот коллектив демонстрировал что-то по-настоящему стоящее у чужих ворот. Да, были моменты просветления. Как удар Цыганкова с «Минаем». Или гол того же Виктора в ворота «Ренна». Точнее, вся комбинация.

Но такие моменты – библиографическая редкость нынче. Потому что все остальное динамовское время – это явное хождение по мукам. Словно команда нетренированная вовсе. Скажу больше: очень похоже, что она, команда то есть, неловко пытается плавить тренера.

Я знаю, что никто никого не плавит, но визуально эти мучения выглядят именно так.

ФК Динамо Киев

О влиянии тренерских решений на игру «Динамо» много говорилось в последнее время. И приходится говорить и после игры во Франции. На мой взгляд, главный «месседж» от Мирчи – замена на 92 минуте Попова. Типа как наглядная, назидательная порка нашкодившего школьника. Замена в стиле позднего Виталия Кварцяного.

Я сейчас даже не пытаюсь язвить, ибо положение вещей – хуже некуда. Но вот в трех матчах Лиги Европы, да и в играх УПЛ – чего уж там – я не увидел, чтобы многоопытный динамовский тренер по ходу игры вносил коррективы. Своими решениями, заменами, «тайм-аутами», встрясками.

Ну вот вынуждено «Динамо» играть полгода без Шапаренко. Так бывает в футболе, Луческу ли этого не знать. «На флажке» купили Лонвейка и Перриса, чтобы залатать образовавшуюся брешь. Почему не выпустить хоть кого-то из них на замену, ведь сам же Мистер утверждал, что их кондиции в норме.

И заметьте, я, опять-таки, не юродствую по поводу «отсутствия присутствия» нормального форварда. Форварда, которого так и не приобрели в длиннющее межсезонье.

После матча с «Ренном» Луческу похвалил Беседина. Дескать, он молодец. Действительно, его предголевая передача на Буяльского – конфетка. Но факт еще и в том, что форвард должен забивать. А с этим у Артема явно не заладилось. Впрочем, как и у всех его партнеров по атаке.

Вот и получается в комплексе, что как-то все не то. И не туда. Ощущение недосказанности какой-то. И какой-то обреченности, а местами даже пофигизма.

С таким отношением не то что побед, но и ничьих не будет. Таких точно не возьмут в космонавты. И в весеннюю часть еврокубков.

И длительные переезды между Львовом и Краковом тут точно не при чем…