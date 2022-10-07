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07 октября 2022, 10:11 | Обновлено 07 октября 2022, 10:24
24
0

Чернигов – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 7 октября в 14:00

07 октября 2022, 10:11 | Обновлено 07 октября 2022, 10:24
24
0
Чернигов – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В пятницу, 7 октября, состоится матч 7-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Чернигов» примет «Кремень». Начало в 14:00.

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Источник Sport.ua
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