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  4. Джек ГРИЛИШ: «Постепенно становлюсь тем Грилишем, которым был ранее»
Англия
07 октября 2022, 09:15 | Обновлено 07 октября 2022, 09:22
77
0

Джек ГРИЛИШ: «Постепенно становлюсь тем Грилишем, которым был ранее»

27-летний хавбек – о своей адаптации в «Манчестер Сити»

07 октября 2022, 09:15 | Обновлено 07 октября 2022, 09:22
77
0
Джек ГРИЛИШ: «Постепенно становлюсь тем Грилишем, которым был ранее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал победу над датским «Копенгагеном» (5:0) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Знаю, что могу прибавить в своем мастерстве и подняться еще на два-три уровня. Я знаю на что я способен. Но мне кажется я постепенно становлюсь тем Джеком Грилишем, которым был ранее», - сказал Грилиш.

Ранее сообщалось, что Грилиш намерен покинуть «Манчестер Сити» в конце сезона.

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Джек Грилиш Манчестер Сити
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Источник УЕФА
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