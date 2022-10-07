Джек ГРИЛИШ: «Постепенно становлюсь тем Грилишем, которым был ранее»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал победу над датским «Копенгагеном» (5:0) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Знаю, что могу прибавить в своем мастерстве и подняться еще на два-три уровня. Я знаю на что я способен. Но мне кажется я постепенно становлюсь тем Джеком Грилишем, которым был ранее», - сказал Грилиш.

Ранее сообщалось, что Грилиш намерен покинуть «Манчестер Сити» в конце сезона.