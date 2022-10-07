Англия07 октября 2022, 09:15 | Обновлено 07 октября 2022, 09:22
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Джек ГРИЛИШ: «Постепенно становлюсь тем Грилишем, которым был ранее»
27-летний хавбек – о своей адаптации в «Манчестер Сити»
07 октября 2022, 09:15 | Обновлено 07 октября 2022, 09:22
77
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Полузащитник английского «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал победу над датским «Копенгагеном» (5:0) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Знаю, что могу прибавить в своем мастерстве и подняться еще на два-три уровня. Я знаю на что я способен. Но мне кажется я постепенно становлюсь тем Джеком Грилишем, которым был ранее», - сказал Грилиш.
Ранее сообщалось, что Грилиш намерен покинуть «Манчестер Сити» в конце сезона.
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