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  4. Грилиш намерен покинуть Манчестер Сити в конце сезона
Англия
20 сентября 2022, 16:52 |
540
4

Грилиш намерен покинуть Манчестер Сити в конце сезона

Английский хавбек начал поиски нового клуба

20 сентября 2022, 16:52 |
540
4
Грилиш намерен покинуть Манчестер Сити в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш хочет покинуть клуб в конце нынешнего сезона. О таком решении хавбек уже сообщил своему окружению.

Ко своему агенту Грилиш уже обратился с просьбой начать поиски нового клуба.

Грилиш перешел в «Манчестер Сити» летом 2021 года из «Астон Виллы» за 117,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 6 матчах во всех турнирах.

Ранее Пеп Гвардиола заявил, что доволен игрой Грилиша.

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Источник 90min
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Комментарии 4
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nomah2
Изначально этот трансфер был загадкой.  Точнее сумма . Условно за 50 лямов ,можно было подписать . Даже в случае провала + - можно было ,как-то отбить деньги . А так за 117 ,хер в стакан. Самое главное,нужен ли был он ? При том же Стерлинге ,который прямолинейный ,но острый и даёт скорость .
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+1
pytlak1990
На мою думку, він переоцінений гравець. Середньостатистичний вінгер рівня Прем'єр ліги.
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0
Serhii P.
Хто ж за нього стільки заплатить? Та й по зарплаті у МС входить у ТОП-3.
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0
Am
Стане чемпоном апл та має великі шанси на лч... а потім звалить
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-1
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