Грилиш намерен покинуть Манчестер Сити в конце сезона

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш хочет покинуть клуб в конце нынешнего сезона. О таком решении хавбек уже сообщил своему окружению.

Ко своему агенту Грилиш уже обратился с просьбой начать поиски нового клуба.

Грилиш перешел в «Манчестер Сити» летом 2021 года из «Астон Виллы» за 117,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 6 матчах во всех турнирах.

Ранее Пеп Гвардиола заявил, что доволен игрой Грилиша.