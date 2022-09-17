Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы купили Грилиша не для голов и ассистов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что доволен игрой полузащитника Джека Грилиша:

«Мы купили его не для голов и ассистов, причины были другие. Он замечательный парень и первый, кто готов помочь команде, когда не может выйти на поле. Я доволен его поведением и всем остальным. Я хочу, чтобы он забивал и отдавал передачи, и сам он этого тоже хочет.

Но не все упирается только в это, здесь важны его вклад в работу команды без мяча и то, что он дает остальным. Он многое умеет. Он здорово начал, но из-за проблем с голеностопом был вынужден притормозить. Нам повезло, что ситуация сложилась еще не так плохо. Я более чем доволен тем, что он делает. Его возвращение к форме старта сезона – лишь вопрос времени».

Год назад «Манчестер Сити» отдал «Астон Вилле» за Грилиша 100 миллионов фунтов. Сегодня «Манчестер Сити» в восьмом туре АПЛ сыграет с «Вулверхэмптоном».