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Англия
17 сентября 2022, 13:46 | Обновлено 17 сентября 2022, 13:47
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0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы купили Грилиша не для голов и ассистов»

Наставник «Манчестер Сити» доволен игрой английского хавбека

17 сентября 2022, 13:46 | Обновлено 17 сентября 2022, 13:47
505
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы купили Грилиша не для голов и ассистов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что доволен игрой полузащитника Джека Грилиша:

«Мы купили его не для голов и ассистов, причины были другие. Он замечательный парень и первый, кто готов помочь команде, когда не может выйти на поле. Я доволен его поведением и всем остальным. Я хочу, чтобы он забивал и отдавал передачи, и сам он этого тоже хочет.

Но не все упирается только в это, здесь важны его вклад в работу команды без мяча и то, что он дает остальным. Он многое умеет. Он здорово начал, но из-за проблем с голеностопом был вынужден притормозить. Нам повезло, что ситуация сложилась еще не так плохо. Я более чем доволен тем, что он делает. Его возвращение к форме старта сезона – лишь вопрос времени».

Год назад «Манчестер Сити» отдал «Астон Вилле» за Грилиша 100 миллионов фунтов. Сегодня «Манчестер Сити» в восьмом туре АПЛ сыграет с «Вулверхэмптоном».

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Источник ФК Манчестер Сити
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