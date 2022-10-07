Таблица коэффициентов УЕФА. Грусть и печаль: одно очко на трех
Только «Днепр-1» сыграл вничью, а «Шахтер» и «Динамо» потерпели поражения
Три украинские команды неудачно сыграли матчи 3-го тура еврокубков в мид-уик. В таблице коэффициентов УЕФА у Украины дела не улучшились.
5 октября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» проиграл на выезде испанскому «Реалу» (1:2).
6 октября «Днепр-1» не сумел переиграть «Вадуц» из Лихтенштейна (2:2) в Лиге конференций. В Лиге Европы столичное «Динамо» потерпело третье подряд фиаско, пропустив решающий гол от французского «Ренна» на 89-й минуте (1:2).
Таким образом, за неделю Украина прибавила к рейтингу 0.200 балла (одна ничья, деленная на 5 клубов). Сезонный набор составляет 3.100, и это лишь 28-е место в текущей еврокампании.
В 5-летнем рейтинге, который примет завершенный вид будущей весной, Украина сейчас на 15-м месте (26.900 балла).
Достижения за неделю у конкурентов:
- 11. Сербия: +1.000 (два клуба в игре) = 30.375
- 12. Норвегия: +0.500 (два клуба) = 28.250
- 13. Чехия: +0.000 (три клуба) = 27.550
- 14. Швейцария: +0.000 (два клуба) = 27.425
- 15. Украина: +0.200 (три клуба) = 26.900
Впереди еще 3 еврокубковых недели в этом году и 9 матчей украинских команд.
Таблица коэффициентов УЕФА 2023
Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)
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