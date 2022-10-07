07.10.2022 15:00 - : -
Украина. Премьер лига07 октября 2022, 07:19 | Обновлено 07 октября 2022, 08:21
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Полесье – Карпаты Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 7 октября в 15:00
07 октября 2022, 07:19 | Обновлено 07 октября 2022, 08:21
74
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В пятницу, 7 октября, состоится матч 7-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором житомирское «Полесье» примет львовские «Карпаты». Начало в 15:00.
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