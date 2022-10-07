Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Карпаты Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Полесье
07.10.2022 15:00 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 октября 2022, 07:19 | Обновлено 07 октября 2022, 08:21
74
0

Полесье – Карпаты Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 7 октября в 15:00

07 октября 2022, 07:19 | Обновлено 07 октября 2022, 08:21
74
0
Полесье – Карпаты Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье Житомир

В пятницу, 7 октября, состоится матч 7-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором житомирское «Полесье» примет львовские «Карпаты». Начало в 15:00.

По теме:
Оболонь – Металлург Запорожье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кривбасс продает благотворительные билеты на матч с Минаем
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Черноморец
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Полесье Житомир смотреть онлайн Карпаты Львов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Кого Луческу вместо слабого Беседина выпускать? Гармаша?»
Футбол | 07 октября 2022, 05:00 4
Йожеф САБО: «Кого Луческу вместо слабого Беседина выпускать? Гармаша?»
Йожеф САБО: «Кого Луческу вместо слабого Беседина выпускать? Гармаша?»

Экс-тренер «Динамо» прокомментировал поражение киевлян от «Ренна»

ВИДЕО. Третье поражение Динамо. Видеообзоры матчей 3-го тура Лиги Европы
Футбол | 07 октября 2022, 06:00 1
ВИДЕО. Третье поражение Динамо. Видеообзоры матчей 3-го тура Лиги Европы
ВИДЕО. Третье поражение Динамо. Видеообзоры матчей 3-го тура Лиги Европы

Смотрите видео голов в поединках 3-го тура Лиги Европы, сыгранных 6 октября

И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну
Футбол | 06.10.2022, 23:54
И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну
И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну
Ренн – Динамо – 2:1. Дикая ошибка Попова. Видео голов и обзор матча
Футбол | 07.10.2022, 00:05
Ренн – Динамо – 2:1. Дикая ошибка Попова. Видео голов и обзор матча
Ренн – Динамо – 2:1. Дикая ошибка Попова. Видео голов и обзор матча
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 07.10.2022, 02:05
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рассадник рашизма. IBA сняла бан с боксеров из рф и беларуси
Рассадник рашизма. IBA сняла бан с боксеров из рф и беларуси
05.10.2022, 13:33 15
Бокс
С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
05.10.2022, 23:52 72
Футбол
Аргентинская теннисистка украинского происхождения сделала каминг-аут
Аргентинская теннисистка украинского происхождения сделала каминг-аут
06.10.2022, 20:25
Теннис
Генштаб ВСУ: «Приспешники россиян массово эвакуируются»
Генштаб ВСУ: «Приспешники россиян массово эвакуируются»
06.10.2022, 13:39
Война
Favbet Foundation передал для ВСУ внедорожник и очередную партию дронов
Favbet Foundation передал для ВСУ внедорожник и очередную партию дронов
05.10.2022, 19:00
Другие виды
ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»
ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»
05.10.2022, 21:05 18
Футбол
ВИДЕО. Очередной шедевр Месси. Гол форварда ПСЖ в ворота Бенфики
ВИДЕО. Очередной шедевр Месси. Гол форварда ПСЖ в ворота Бенфики
05.10.2022, 23:15 7
Футбол
Холанд будет исключен из АПЛ. Фанаты против невероятного норвежца
Холанд будет исключен из АПЛ. Фанаты против невероятного норвежца
06.10.2022, 21:36 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности