Омония – Ман Юнайтед – 2:3. Голевая феерия. Видео голов и обзор

Сегодня, 6 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Омонией» и «Манчестер Юнайтед». Гости из Англии в результативном матче выиграли у клуба из Молдовы со счетом 3:2.

Лига Европы. 3-й тур

Группа Е

«Омония» – «Манчестер Юнайтед» – 2:3

Голы: Ансарифарду, 34, Панайоту, 85 – Рашфорд, 53, Марсьяль, 63, 84

ГОЛ! 1:0 Карим Ансарифарду, 32 мин.

ГОЛ! 1:1 Маркус Рашфорд, 53 мин.

ГОЛ! 1:2 Антони Марсьяль, 84 мин.

ГОЛ! 1:3 Антони Марсьяль, 84 мин.

ГОЛ! 2:3 Николас Панайотиу, 85 мин.