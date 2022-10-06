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Лига Европы
Омония
06.10.2022, FT 2 : 3
Ман Юнайтед
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Лига Европы
06 октября 2022, 22:45 | Обновлено 06 октября 2022, 22:46
704
0

Омония – Ман Юнайтед – 2:3. Голевая феерия. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы

06 октября 2022, 22:45 | Обновлено 06 октября 2022, 22:46
704
0
Омония – Ман Юнайтед – 2:3. Голевая феерия. Видео голов и обзор
Twitter. Манчестер Юнайтед

Сегодня, 6 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Омонией» и «Манчестер Юнайтед». Гости из Англии в результативном матче выиграли у клуба из Молдовы со счетом 3:2.

Лига Европы. 3-й тур

Группа Е

«Омония» – «Манчестер Юнайтед» – 2:3

Голы: Ансарифарду, 34, Панайоту, 85 – Рашфорд, 53, Марсьяль, 63, 84

ГОЛ! 1:0 Карим Ансарифарду, 32 мин.

ГОЛ! 1:1 Маркус Рашфорд, 53 мин.

ГОЛ! 1:2 Антони Марсьяль, 84 мин.

ГОЛ! 1:3 Антони Марсьяль, 84 мин.

ГОЛ! 2:3 Николас Панайотиу, 85 мин.

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Манчестер Юнайтед Омония Лига Европы Антони Марсьяль видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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