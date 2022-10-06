Омония – Ман Юнайтед – 2:3. Голевая феерия. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы
Сегодня, 6 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Омонией» и «Манчестер Юнайтед». Гости из Англии в результативном матче выиграли у клуба из Молдовы со счетом 3:2.
Лига Европы. 3-й тур
Группа Е
«Омония» – «Манчестер Юнайтед» – 2:3
Голы: Ансарифарду, 34, Панайоту, 85 – Рашфорд, 53, Марсьяль, 63, 84
ГОЛ! 1:0 Карим Ансарифарду, 32 мин.
ГОЛ! 1:1 Маркус Рашфорд, 53 мин.
ГОЛ! 1:2 Антони Марсьяль, 84 мин.
ГОЛ! 1:3 Антони Марсьяль, 84 мин.
ГОЛ! 2:3 Николас Панайотиу, 85 мин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский форвард замкнул фланговый прострел
Киевская команда отыгралась в матче 3-го тура Лиги Европы на 33-й минуте