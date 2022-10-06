В четверг, 6 октября, в Никосии на поле арене «GSP Стэдиум», вместимостью 22 859 зрителей, состоится матч 3-го тура Лиги Европы в группе E, в котором «Омония» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Омония

Подопечные североирландца Нила Леннона в таблице Е Лиги Европы в настоящий момент занимают 4 место. В двух сыгранных матчах они потерпели поражения с общим счетом 1:5.

Стартовала «Омония», цвета которой, как известно, с лета этого года защищает украинский полузащитник Роман Безус, с крупного домашнего поражения от «Шерифа» – 0:3 (украинец вышел на замену на 81-й минуте, когда счет уже был итоговый). А затем никосийцы уступили со счетом 1:2 в Испании «Реалу Сосьедад» (Безус был вне заявки из-за повреждения).

В минувший уик-энд «Омония» в чемпионате Кипра добилась выездной победы над «Доксой» - 2:0. Роман Безус вышел на поле на 88-й минуте, заменив Бруну, который стал автором одного из голов команды. В таблице Первого – высшего – дивизиона национального чемпионата «Омония» занимает нынче 4 позицию, имея 9 очков после 5 матчей. Лидирует «Арис», у которого 12 пунктов.

Манчестер Юнайтед

Манкунианцы идут вторым в таблице квартета Е розыгрыша. У них в активе одна победа, в пассиве – одно поражение.

Неприятности команде Эрика тен Хага доставил «Реал Сосьедад» – лидер группы, у которого 6 очков из шести. Испанцы выиграли на «Олд Траффорд» со счетом 1:0. Реабилитировался «Манчестер Юнайтед» на поле «Шерифа» в следующем туре, добившись комфортной победы 2:0. К слову, один из голов в матче забил Роналду. Для него тот гол остается единственным во всех поединках нынешнего сезона.

В таблице английской Премьер-лиги «красные дьяволы» в настоящий момент занимают 6 место. У них 12 очков после 7 игр (4 победы, 3 поражения). В минувший уик-энд команда тен Хага получила урок добротного футбола от земляков из «Сити», которые добились в дерби победы со счетом 6:3.

Ориентировочные составы

Омония: Фабиану – Панайоту, Милетич, Юсте, Псалтис, Баширу, Кассама, Дискеруд, Кицос, Ансарифард, Лоизу.

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Линделоф, Мартинес, Шоу, Фред, Каземиро, Фернандес, Эланга, Марсьял, Роналду.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.23 по линии Parimatch.

6 октября, четверг