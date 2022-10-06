Роналду сыграл на Кипре, Безус вышел на замену. Ман Юнайтед победил Омонию

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в невероятном матче 3-го тура Лиги Европы обыграл «Омонию» в Кипре со счетом 3:2.

«Омония» открыла счет в матче на 34-й минуте матча благодаря голу Ансарифарду. Но «МЮ» ответил тремя голами: результативный удар Рашфорда и дубль Марсьяля. В последней 10-минутке «Омония» сократила отставание, но вырвать ничью не удалось.

«Манчестер Юнайтед» остался на втором месте в группе Е. «Омония» с нуля очками занимает последнее место.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду провел на поле весь матч. К слову, на 82-й минуте игры в составе клуба из Кипра вышел украинский полузащитник Роман Безус.

Лига Европы. 3-й тур

Группа Е

«Омония» – «Манчестер Юнайтед» – 2:3

Голы: Ансарифарду, 34, Панайоту, 85 – Рашфорд, 53, Марсьяль, 63, 84