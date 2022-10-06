Карло АНЧЕЛОТТИ: «Первые 20 минут мы провели восхитительно»

Пресс-конференция главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти по итогам матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с донецким «Шахтером» (2:1).

– Было бы закономерно, если бы команда выиграла крупно. Ваши впечатления от матча?

– Я доволен. Думаю, мы очень хорошо сыграли, особенно в атаке. Имели много моментов, но все забить не удалось, главное – эти моменты создавать.

– Победив, вы добились своей цели?

– Первые 20 минут мы провели восхитительно, выигрывая 2:0.

– «Реал» чувствовал себя очень уверенно, игра должна была завершиться разгромом, но не случилось…

– Да, в ходе матча мы снизили интенсивность, после 20-й минуты чувствовали себя достаточно комфортно. Гол, который мы пропустили перед перерывом, дал понять, что поединок еще не окончен. Такое случается, но мы хорошо играли. Может показаться, что матч был легким, но это не так. Если ты не забиваешь свои моменты, соперник может использовать свою возможность. Мне кажется, в первом тайме у «Шахтера» был один момент, а во втором наша оборона все контролировала.

– Вас беспокоит, что «Реал» расслабляется в самый неподходящий момент и не может дожимать соперника?

– Команда не расслабляется, когда это не нужно, но, когда игра под твоим контролем и счет 2:0 в твою пользу, игроки отпускают ситуацию. Все мы люди, и все личности могут в подобных моментах расслабляться. Я доволен, так как моя команда комбинировала и очень хорошо вела игру. Когда все три нападающих были впереди, они творили чудеса. Федерико Вальверде также очень хорошо вошел в игру, а Кроос и футболисты центра поля прекрасно работали с мячом, поэтому средняя линия хорошо поддерживала атаки. Я не беспокоюсь. Конечно, надо наращивать интенсивность, поддерживать темп – это важно, но не всегда возможно.

– В 3 стартовых матчах Лиги чемпионов 3 победы и 9 очков. Как оцените результат ввиду предстоящего чемпионата мира?

– Важно набрать как можно больше очков в Лиге чемпионов и выйти в плей-офф турнира как можно раньше, потому что матчи отнимают много энергии.

– Родриго действовал непривычно глубоко. Как видите комбинационную игру бразильца с Бензема и Винисиусом? Возможно, в будущем мы будем чаще видеть Родриго именно на этой позиции?

– Действительно, мы немного поменяли его позицию, чтобы добавить давления на двух центральных защитников соперника, ведь защитники «Шахтера» были хороши с мячом, а мы пытались создать им проблемы за счет постоянного давления. Родриго неплохо взаимодействовал с Бензема, я думаю, мы и дальше можем играть по схеме 4–4–2, так как в игре с мячом Родриго дает хорошее качество. Он может выходить на любой позиции, хотя это изменение не было с акцентом на защите – просто нужно было больше давить на защитников соперника.

– У Родриго есть проблемы со здоровьем?

– Небольшая судорога икроножной мышцы, но ничего страшного, серьезной травмы нет.

– Как вам Бензема? Игра ему далась, он создавал моменты?

– На своей позиции, со своим качеством он отыграл определяющую роль в завершающей фазе атаки. В последнем матче чемпионата он не забил пенальти, но мы об этом не думаем. Он восстанавливает форму, сейчас отыграл полный матч, и мы довольны им.

– Родриго записал в свой актив гол и голевую передачу – переживает свое лучшее время в Мадриде?

– С тех пор как он приехал, он переживает свои лучшие времена. Ему надо прогрессировать, и он это делает, обретает больше уверенности, принимает участие в завершении атак, получает больше игрового времени. Но Родриго это заслужил.