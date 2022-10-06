Эдин ТЕРЗИЧ: «Севилья оказалась прижата к канатам»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал победу над испанской «Севильей» (4:1) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы не слишком довольны, что пропустили так быстро во втором тайме. Но рады, что это не выбило нас из колеи. Мы сумели переключиться и очень плотно сыграли в обороне, не позволив развернуться команде, которая оказалась прижата к канатам», - сказал Терзич.

Напомним, после этого поражения «Севилья» уволила Хулена Лопетеги с поста главного тренера.