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Испания
06 октября 2022, 13:19 | Обновлено 06 октября 2022, 13:30
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0

Эдин ТЕРЗИЧ: «Севилья оказалась прижата к канатам»

Наставник «Боруссии Д» – о разгромной победе над испанским клубом

06 октября 2022, 13:19 | Обновлено 06 октября 2022, 13:30
55
0
Эдин ТЕРЗИЧ: «Севилья оказалась прижата к канатам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал победу над испанской «Севильей» (4:1) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы не слишком довольны, что пропустили так быстро во втором тайме. Но рады, что это не выбило нас из колеи. Мы сумели переключиться и очень плотно сыграли в обороне, не позволив развернуться команде, которая оказалась прижата к канатам», - сказал Терзич.

Напомним, после этого поражения «Севилья» уволила Хулена Лопетеги с поста главного тренера.

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Эдин Терзич Боруссия Дортмунд Севилья - Боруссия Д Лига чемпионов Севилья
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Источник УЕФА
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