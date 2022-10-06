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Лига чемпионов
06 октября 2022, 09:06 | Обновлено 06 октября 2022, 09:28
652
1

РОДРИГО: «Доля случая, что мы ограничились только двумя голами Шахтеру»

Нападающий «Реала» - о поединке с «Шахтером» (2:1)

06 октября 2022, 09:06 | Обновлено 06 октября 2022, 09:28
652
1
РОДРИГО: «Доля случая, что мы ограничились только двумя голами Шахтеру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Нападающий мадридского «Реала» Родриго оценил матч с донецким «Шахтером» в 3-м туре Лиги чемпионов (2:1), который, к слову, стал для 21-летнего бразильца 30-м в турнире. В игре уроженец Сан-Паулу забил 11 гол в ЛЧ в карьере, а по окончании поединка был признан лучшим его игроком.

- Любой матч Лиги чемпионов стоит особняком. Отношусь к этому так: возможность забить самому или отдать голевую передачу – это способ помочь команде. Играя в «Реале», особенным становится каждый чемпионский вечер. Тем более, если есть возможность получить такой приятный приз, который мне только что вручили.

Считаю, в этом наша локальная неудача, что мы не смогли забить побольше. С «Шахтером» было создано множество голевых моментов, но, думаю, велика доля случая в том, что мы ограничились только двумя голами. Давайте надеяться на то, что в следующем матче реализуем больше»,– заявил Родриго.

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Родриго Реал Мадрид Шахтер Донецк Реал - Шахтер Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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Ivan Vismutenko
Приберeгите голы на Барсу.)
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