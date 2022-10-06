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Лига чемпионов
06 октября 2022, 08:47 | Обновлено 06 октября 2022, 09:01
1214
0

Тони КРООС: «Реал наиграл на 7:1, или около того»

Полузащитник «Реала» оценил матч с «Шахтером» (2:1)

06 октября 2022, 08:47 | Обновлено 06 октября 2022, 09:01
1214
0
Тони КРООС: «Реал наиграл на 7:1, или около того»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Немецкий хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал игру 3-го тура Лиги чемпионов с донецким «Шахтером», в которой «галактикос» добились победы со счетом 2:1. По мнению 32-летнего игрока, итоговый результат встречи не является закономерным.

– Бывают такие дни, когда мяч не хочет попадать в ворота. Мы наиграли на победу со счетом 7:1, или около того. В итоге мы набрали 3 очка, и это была заслуженная победа.

– Был ли первый тайм лучшим для «Реала» в этом сезоне?

– Я не знаю. Мы провели хороший первый тайм, много прессинговали. Мы должны были забить больше голов.

– Анчелотти разозлился после гола «Шахтера». Что он сказал?

– Что мы должны продолжать играть, как раньше, потому что счет 2:1 и разница всего в один гол... В конце концов, трудно поверить, что мы выиграли всего лишь 2:1. Но бывают такие дни, как этот. Мяч наверняка попадет в ворота в следующих матчах.

– Вы сможете выйти из группы в следующей игре.

– Да, идея состоит в том, чтобы как можно скорее выйти из группы. У нас девять очков из девяти, мы провели три очень хороших матча и хотим еще одной победы в Варшаве. Выйти в плей-офф – то, чего мы хотим.

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Тони Кроос Реал Мадрид Шахтер Донецк Лига чемпионов Реал - Шахтер
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Источник Marca
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