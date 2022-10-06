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Лига чемпионов
06 октября 2022, 07:50 | Обновлено 06 октября 2022, 07:53
751
1

Анатолий ТРУБИН: «Нужно было стараться спасать команду»

Голкипер «Шахтера» – о поединке с «Реалом» (1:2)

06 октября 2022, 07:50 | Обновлено 06 октября 2022, 07:53
751
1
Анатолий ТРУБИН: «Нужно было стараться спасать команду»
ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Страж ворот донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин поделился эмоциями от игры 3-го тура Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», в которой «горняки» проиграли со счетом 1:2. Украинский вратарь на «Сантьяго Бернабеу» парировал 11 ударов по своим воротам, в результате чего был признан лучшим игроком «Шахтера» в поединке.

– Для всей команды это был тяжелый матч. Играли против лучшей команды Европы. Очень сложный матч, но это был вызов для каждого. И возможность увидеть, где можно улучшить свою игру и двигаться вперед.

– За ударами Бензема следили внимательнее всего?

– Скажу, что в «Реале» все игроки высокого класса. Если не Бензема, то есть еще пять-шесть футболистов. Нужно было анализировать каждого и стараться спасать команду.

– Успели пообщаться с другим украинским вратарем Андреем Луниным, который защищал сегодня ворота «Реала»?

– Нет. Перед матчем пожали друг другу руки, и пошли играть.

– У него работы было меньше.

– Немножко да (смеется). Нужно поработать перед ответным матчем, чтобы и у него было немного больше работы.

– 11 сэйвов - это серьезный показатель.

– Я больше фокусируюсь на том, что не отбил, и на своих ошибках, которые были кроме тех пропущенных мячей. Не буду уделять внимание сэйвам, а, наоборот, буду анализировать то, что у меня не получилось.

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Анатолий Трубин Шахтер Донецк Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Шахтер
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Источник Террикон
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