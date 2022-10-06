Whoscored: Трубин – лучший игрок Шахтера в матче с Реалом
Авторитетный портал высоко оценил игру вратаря «горняков»
В поединке третьего тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» проиграл мадридскому «Реалу» со счетом 1:2.
Статистический портал WhoScored поставил оценки игрокам, принявшим участие в поединке. Лучшим в составе «горняков» стал вратарь Анатолий Трубин, у него оценка 8,2.
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин, проводивший дебютный матч в Лиге чемпионов, получил 6,7 балла.
Лучшим игроком встречи WhoScored признал 21-летнего бразильского вингера Родриго, забившего первый гол в матче.
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