Whoscored: Трубин – лучший игрок Шахтера в матче с Реалом

В поединке третьего тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» проиграл мадридскому «Реалу» со счетом 1:2.

Статистический портал WhoScored поставил оценки игрокам, принявшим участие в поединке. Лучшим в составе «горняков» стал вратарь Анатолий Трубин, у него оценка 8,2.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин, проводивший дебютный матч в Лиге чемпионов, получил 6,7 балла.

Лучшим игроком встречи WhoScored признал 21-летнего бразильского вингера Родриго, забившего первый гол в матче.