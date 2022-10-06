Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Whoscored: Трубин – лучший игрок Шахтера в матче с Реалом
Лига чемпионов
06 октября 2022, 04:04 | Обновлено 06 октября 2022, 04:21
110
0

Whoscored: Трубин – лучший игрок Шахтера в матче с Реалом

Авторитетный портал высоко оценил игру вратаря «горняков»

06 октября 2022, 04:04 | Обновлено 06 октября 2022, 04:21
110
0
Whoscored: Трубин – лучший игрок Шахтера в матче с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке третьего тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» проиграл мадридскому «Реалу» со счетом 1:2.

Статистический портал WhoScored поставил оценки игрокам, принявшим участие в поединке. Лучшим в составе «горняков» стал вратарь Анатолий Трубин, у него оценка 8,2.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин, проводивший дебютный матч в Лиге чемпионов, получил 6,7 балла.

Лучшим игроком встречи WhoScored признал 21-летнего бразильского вингера Родриго, забившего первый гол в матче.

По теме:
РОДРИГО: «Надеемся, что в следующем матче реализуем больше моментов»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Парни могут выйти из храма футбола с высоко поднятой головой»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы расслабляемся только в подходящие для этого моменты»
Анатолий Трубин WhoScored Тарас Степаненко Шахтер Донецк Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Шахтер
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник WhoScored.com
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»
Футбол | 05 октября 2022, 09:25 4
Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»
Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»

Специалист не верит, что Сергей Ребров сменит Александра Петракова у руля сборной

Срна упрекнул Лион и Фулхэм в нечестном отношении к Шахтеру
Футбол | 05 октября 2022, 11:16 14
Срна упрекнул Лион и Фулхэм в нечестном отношении к Шахтеру
Срна упрекнул Лион и Фулхэм в нечестном отношении к Шахтеру

Хорвата также неприятно удивила позиция ФИФА

ОФИЦИАЛЬНО: Украина вместе с Испанией и Португалией поборется за ЧМ-2030
Футбол | 05.10.2022, 15:31
ОФИЦИАЛЬНО: Украина вместе с Испанией и Португалией поборется за ЧМ-2030
ОФИЦИАЛЬНО: Украина вместе с Испанией и Португалией поборется за ЧМ-2030
Бенфика – ПСЖ – 1:1. Гениальный мяч Месси. Видео голов и обзор матча
Футбол | 06.10.2022, 02:05
Бенфика – ПСЖ – 1:1. Гениальный мяч Месси. Видео голов и обзор матча
Бенфика – ПСЖ – 1:1. Гениальный мяч Месси. Видео голов и обзор матча
Известный украинский теннисист отправился в зону боевых действий
Война | 05.10.2022, 20:55
Известный украинский теннисист отправился в зону боевых действий
Известный украинский теннисист отправился в зону боевых действий
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо
Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо
04.10.2022, 14:39 9
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал – Шахтер
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал – Шахтер
05.10.2022, 16:48
Футбол
Зеленский отреагировал на заявление Илона Маска. Без пафоса, просто опрос
Зеленский отреагировал на заявление Илона Маска. Без пафоса, просто опрос
04.10.2022, 00:05 5
Война
Генштаб ВСУ: «рф перебрасывает на войну в Украину росгвардейцев из Сибири»
Генштаб ВСУ: «рф перебрасывает на войну в Украину росгвардейцев из Сибири»
04.10.2022, 11:19
Война
Рассадник рашизма. IBA сняла бан с боксеров из рф и беларуси
Рассадник рашизма. IBA сняла бан с боксеров из рф и беларуси
05.10.2022, 13:33 15
Бокс
«Тайсон уже хуже Дугласа Косты». Что не так с карьерой экс-лидера Шахтера?
«Тайсон уже хуже Дугласа Косты». Что не так с карьерой экс-лидера Шахтера?
04.10.2022, 17:05 5
Футбол
У рашистов закипело. На рф недовольны планами Украины принять матчи ЧМ-2030
У рашистов закипело. На рф недовольны планами Украины принять матчи ЧМ-2030
05.10.2022, 16:34 6
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Единственный звук был от воздушной тревоги. По 6–7 раз в день»
ШЕВЧЕНКО: «Единственный звук был от воздушной тревоги. По 6–7 раз в день»
05.10.2022, 06:17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности