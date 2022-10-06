Хавбек Руха U-19: «Заслуживали как минимум на два забитых мяча»

Полузащитник «Руха» U-19 Олег Федор прокомментировал ничью с «Заглембе» (0:0), позволившую выйти во второй этап Юношеской лиги УЕФА.

«Эмоции невероятны, очень рад, что удалось выйти победителями. Считаю, что игра прошла по нашему сценарию, минимум на два гола мы заслуживали.

Наши соперники начали давить и прессинговать в третьей зоне. Но мы справились с таким давлением и с 20-й минуты сами уже создавали моменты.

Наш тренер всегда мотивирует нас к максимальной самоотдаче. Кроме того, отличным сюрпризом стало видео, которое записали наши родители с пожеланиями на игру. Это однозначно придало мужество и ответственность во время самого матча.

Я очень хочу и жду момента, чтобы забить очередной гол. На этот раз тоже было достаточно возможностей. Впереди у нас «Динамо» в УПЛ и «Галатасарай» в Юношеской лиге УЕФА, очень сильные соперники, но мы способны достойно им противостоять.

Сегодня в первом тайме арбитр не назначил пенальти, когда меня сбили в штрафной. В тот момент я получил отличную передачу, первым прикосновением решил обрезать дорогу защитнику, а дальше ощутил прикосновение, когда футболист «Заглембе» ударил меня в ногу – по моему мнению, это стопроцентная «точка», - сказал Федор.