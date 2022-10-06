Наставник Руха U-19: «Победили Заглембе за счет желания»

Главный тренер «Руха» U-19 Виталий Пономарев прокомментировал ничью с «Заглембе» (0:0), позволившую выйти во второй этап Юношеской лиги УЕФА.

«Рад за ребят, они фактически победили за счет желания, очень хотели добиться такого результата. Это новый турнир для нас, поэтому психологически тяжело настраиваться и проводить такие игры. Однако после первых нервных минут мы перехватили преимущество, хотя не реализовали моменты, но добились нужного итога игры.

Желтые карточки и неназначенный пенальти в первом тайме заставили йокнуть сердце, но второй тайм арбитр хорошо отсудил, и мы в течение большей части игрового времени чувствовали себя уже увереннее.

Я доволен действиями ребят. Многие думают, что это просто, однако психология в таких поединках играет огромную роль. Поэтому подчеркну: ребята очень хорошо сыграли. И такая ничья – это для нас победа.

Трудно делать замены при таком ходе событий на футбольном поле, как сегодня, потому что нужно еще войти в сложную игру. К тому же наши футболисты выполняли то, что мы их просили. Теперь будем готовиться к «Динамо». Я в раздевалке поблагодарил их за игру, однако подчеркнул, что только в автобусе в пути домой они смогут порадоваться и отдохнуть, а уже завтра тренировки. Впереди у нас еще одно историческое событие для «Руха» - матчи второго раунда против «Галатасарая», - сказал Пономарев.