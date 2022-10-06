Лига Чемпионов
05.10.2022, FT 1 : 0
Лига чемпионов06 октября 2022, 00:50 | Обновлено 06 октября 2022, 00:54
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РБ Зальцбург – Динамо Загреб – 1:0. Австрийцы дожали. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов
06 октября 2022, 00:50 | Обновлено 06 октября 2022, 00:54
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Вчера, 5 октября, состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов между «РБ Зальцбургом» и «Динамо» Загреб. Игра завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.
Лига чемпионов. 3-й тур
Группа E. 5 октября
«РБ Зальцбург» – «Динамо» Загреб – 1:0
Гол: Ноа Окафор, 74 (пен.)
Смотрите видеообзор матча:
События матча
71’
ГОЛ ! С пенальти забил Ноа Окафор (РБ Зальцбург).
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