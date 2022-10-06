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РБ Зальцбург
05.10.2022, FT 1 : 0
Динамо Загреб
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Лига чемпионов
06 октября 2022, 00:50 | Обновлено 06 октября 2022, 00:54
22
0

РБ Зальцбург – Динамо Загреб – 1:0. Австрийцы дожали. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

06 октября 2022, 00:50 | Обновлено 06 октября 2022, 00:54
22
0
РБ Зальцбург – Динамо Загреб – 1:0. Австрийцы дожали. Видео гола и обзор
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Вчера, 5 октября, состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов между «РБ Зальцбургом» и «Динамо» Загреб. Игра завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.

Лига чемпионов. 3-й тур

Группа E. 5 октября

«РБ Зальцбург» – «Динамо» Загреб – 1:0

Гол: Ноа Окафор, 74 (пен.)

Смотрите видеообзор матча:

События матча

71’
ГОЛ ! С пенальти забил Ноа Окафор (РБ Зальцбург).
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Источник Sport.ua
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