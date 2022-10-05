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РБ Зальцбург
05.10.2022, FT 1 : 0
Динамо Загреб
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Лига чемпионов
05 октября 2022, 21:56 |
188
0

РБ Зальцбург одержал минимальную победу над Динамо Загреб

Клуб из Австрии обыграл хорватский клуб со счетом 1:0

05 октября 2022, 21:56 |
188
0
РБ Зальцбург одержал минимальную победу над Динамо Загреб
Instagram. Ноа Окафур

«РБ Зальцбург» в матче 3-го тура Лиги чемпионов обыграл «Динамо» Загреб со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил швейцарский нападающий Ноа Окафор на 71-й минуте игры. Форварду предоставили шанс отличиться после 11-метрового и он не сплоховал.

Сейчас «РБ Зальцбург» занимает первое место в группе F и имеет в своем активе 5 очков. Хорватский клуб с 3 пунктами остался на третьем месте.

Лига чемпионов. 5-й тур

Группа F

«РБ Зальцбург» – «Динамо» Загреб – 1:0

Гол: Ноа Окафур, 74 (пен.)

События матча

71’
ГОЛ ! С пенальти забил Ноа Окафор (РБ Зальцбург).
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Ред Булл Зальцбург Динамо Загреб Лига чемпионов фото Ноа Окафор
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Источник Sport.ua
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