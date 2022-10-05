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  4. Хосе Луис РУБИАЛЕС: «Надеемся, к 2030 году конфликт в Украине завершится»
Чемпионат мира
05 октября 2022, 19:45 | Обновлено 05 октября 2022, 20:06
566
3

Хосе Луис РУБИАЛЕС: «Надеемся, к 2030 году конфликт в Украине завершится»

Президент Федерации футбола Испании – о заявке на проведении ЧМ-2030

05 октября 2022, 19:45 | Обновлено 05 октября 2022, 20:06
566
3
Хосе Луис РУБИАЛЕС: «Надеемся, к 2030 году конфликт в Украине завершится»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Луис Рубиалес

Президент Федерации футбола Испании Хосе Луис Рубиалес прокомментировал присоединение Украины к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030:

«Мы надеемся, что к 2030 году конфликт будет разрешен. Мы хотим, чтобы эта кандидатура объединила Европу, а не только Пиренейский полуостров».

Ранее подачу заявки прокомментировал глава Федерации футбола Португалии.

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Луис Рубиалес Федерация футбола Испании ЧМ-2030 по футболу Украинская ассоциация футбола
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Источник Marca
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Andrey_1992
я більше скажу, до 2030 року рашки не буде
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+6
Злий Глобинець
Andrey_1992, через
рік українці точно виб’ють окупантів зі своєї землі. А влада в кацапстані швидко поміняється. Пуйла ліквідують, і настане мир у всьому світі.
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+3
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