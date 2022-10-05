Хосе Луис РУБИАЛЕС: «Надеемся, к 2030 году конфликт в Украине завершится»

Президент Федерации футбола Испании Хосе Луис Рубиалес прокомментировал присоединение Украины к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030:

«Мы надеемся, что к 2030 году конфликт будет разрешен. Мы хотим, чтобы эта кандидатура объединила Европу, а не только Пиренейский полуостров».

Ранее подачу заявки прокомментировал глава Федерации футбола Португалии.