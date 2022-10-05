Чемпионат мира05 октября 2022, 19:45 | Обновлено 05 октября 2022, 20:06
566
3
Хосе Луис РУБИАЛЕС: «Надеемся, к 2030 году конфликт в Украине завершится»
Президент Федерации футбола Испании – о заявке на проведении ЧМ-2030
05 октября 2022, 19:45 | Обновлено 05 октября 2022, 20:06
566
3
Президент Федерации футбола Испании Хосе Луис Рубиалес прокомментировал присоединение Украины к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030:
«Мы надеемся, что к 2030 году конфликт будет разрешен. Мы хотим, чтобы эта кандидатура объединила Европу, а не только Пиренейский полуостров».
Ранее подачу заявки прокомментировал глава Федерации футбола Португалии.
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