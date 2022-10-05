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  4. Президент ФФП: «Для нас честь добавить Украину в заявку на ЧМ-2030»
Чемпионат мира
05 октября 2022, 17:47 |
368
0

Президент ФФП: «Для нас честь добавить Украину в заявку на ЧМ-2030»

Португалец Фернанду Гомеш – о совместной заявке с Испанией и Украиной

05 октября 2022, 17:47 |
368
0
Президент ФФП: «Для нас честь добавить Украину в заявку на ЧМ-2030»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Гомеш

Президент Федерации футбола Португалии Фернанду Гомеш прокомментировал присоединение Украины к заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира-2030:

«Для нас честь добавить Украину в нашу заявку. После вторжения в Украину Португалия и Федерация футбола Португалии были частью программы приема украинских семей. Мы открываем двери футбола для тех, кто нуждается в этом больше всего.

Для кого-то включение Украины в заявку может выглядеть неожиданно, но мы считаем это логичным и правильным. Мы не можем быть безразличны к ситуации в Украине. Украина не исчезнет из нашей памяти».

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Фернанду Гомеш ЧМ-2030 по футболу Федерация футбола Португалии Украинская ассоциация футбола
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Источник Marca
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