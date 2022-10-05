Президент ФФП: «Для нас честь добавить Украину в заявку на ЧМ-2030»

Президент Федерации футбола Португалии Фернанду Гомеш прокомментировал присоединение Украины к заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира-2030:

«Для нас честь добавить Украину в нашу заявку. После вторжения в Украину Португалия и Федерация футбола Португалии были частью программы приема украинских семей. Мы открываем двери футбола для тех, кто нуждается в этом больше всего.

Для кого-то включение Украины в заявку может выглядеть неожиданно, но мы считаем это логичным и правильным. Мы не можем быть безразличны к ситуации в Украине. Украина не исчезнет из нашей памяти».