Президент ФФП: «Для нас честь добавить Украину в заявку на ЧМ-2030»
Португалец Фернанду Гомеш – о совместной заявке с Испанией и Украиной
Президент Федерации футбола Португалии Фернанду Гомеш прокомментировал присоединение Украины к заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира-2030:
«Для нас честь добавить Украину в нашу заявку. После вторжения в Украину Португалия и Федерация футбола Португалии были частью программы приема украинских семей. Мы открываем двери футбола для тех, кто нуждается в этом больше всего.
Для кого-то включение Украины в заявку может выглядеть неожиданно, но мы считаем это логичным и правильным. Мы не можем быть безразличны к ситуации в Украине. Украина не исчезнет из нашей памяти».
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