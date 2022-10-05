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  4. На разных языках? Нуньес признался в непонимании слов Клоппа
Англия
05 октября 2022, 14:54 | Обновлено 05 октября 2022, 15:30
380
1

На разных языках? Нуньес признался в непонимании слов Клоппа

У нападающего «Ливерпуля» проблемы с адаптацией

05 октября 2022, 14:54 | Обновлено 05 октября 2022, 15:30
380
1
На разных языках? Нуньес признался в непонимании слов Клоппа
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп и Дарвин Нуньес

Форвард-новичок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес признался, что не может разобрать, о чем говорит главный тренер команды Юрген Клопп во время предматчевых установок. 23-летний уругваец заявил, что ему приходится обращаться за помощью к партнерам.

«Честно говоря, когда Клопп говорит, я ничего не понимаю. Конечно, я прошу товарищей по команде объяснить его слова. В любом случае я уверен, что Клопп вполне четко представляет, что хочет получить от футболистов на поле», – расказа Нуньес.

В нынешнем сезоне-2022/2023 Нуньес сыграл за «Ливерпуль» в 4 матчах чемпионата Англии, забил один гол, сделал 1 ассист.

Дарвин Нуньес перешел в «Ливерпуль» летом этого года из «Бенфики» за 75 млн евро.

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Источник ESPN
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А як він у Бенфіці грав? Англійською ні му му? Поки що провальний трансфер за такі шалені гроші...
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