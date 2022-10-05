На разных языках? Нуньес признался в непонимании слов Клоппа

Форвард-новичок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес признался, что не может разобрать, о чем говорит главный тренер команды Юрген Клопп во время предматчевых установок. 23-летний уругваец заявил, что ему приходится обращаться за помощью к партнерам.

«Честно говоря, когда Клопп говорит, я ничего не понимаю. Конечно, я прошу товарищей по команде объяснить его слова. В любом случае я уверен, что Клопп вполне четко представляет, что хочет получить от футболистов на поле», – расказа Нуньес.

В нынешнем сезоне-2022/2023 Нуньес сыграл за «Ливерпуль» в 4 матчах чемпионата Англии, забил один гол, сделал 1 ассист.

Дарвин Нуньес перешел в «Ливерпуль» летом этого года из «Бенфики» за 75 млн евро.