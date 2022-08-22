Образцовый бизнес. 10 самых дорогих продаж в истории Бенфики

Лиссабонская «Бенфика» давно является одним из грандов португальского футбола, но также за ней достаточно давненько закрепилась и слава одного из наиболее успешных клубов-продавцов на европейском континенте. Кадровая и трансферная политика «орлов» - предмет для отдельного разговора, потому как в «Бенфике» есть четкие правила и тенденции поведения на рынке. В этом клубе нет неприкасаемых и непродающихся. Уйти может любой, даже самый успешный игрок команды, а главный вопрос для принятия положительного решения – лишь в цене.

За последние двенадцать лет «Бенфика» успешной работой на трансферном рынке полностью изменила клубную первую десятку наиболее дорогих футболистов, которые были проданы в другие коллективы. Давайте оценим, как она выглядит по состоянию на текущий момент…

10. Анхель Ди Мария

Гражданство: Аргентина / Италия

Сумма трансфера: 33 миллиона евро

Период трансфера: лето 2010

Маршрут трансфера: «Реал»



ФК Бенфика

Воспитанник академии «Росарио Сентраль» Анхель Ди Мария блеснул на чемпионате мира U-20 в 2007 году, когда сборная Аргентины стала триумфатором соревнования. Подвижный и техничный вингер забил на турнире 3 мяча, что побудило «Бенфику» заплатить 8 миллионов евро, необходимых для приобретения таланта. В Португалии Анхель провел три сезона, став одним из лидеров команды как раз к 2010 году. Примечательно, что именно по итогам чемпионата-2009/10 «Бенфика» выиграла «золото», после чего Ди Мария был продан в «Реал». Мадридский клуб согласился заплатить за вингера 33 миллиона евро, получив в целом достаточно полезного исполнителя.

После четырех лет пребывания в Мадриде Ди Мария уехал за 75 миллионов евро в «Манчестер Юнайтед», где карьера у него не заладилась, и всего через год он был продан в «Пари Сен-Жермен» за 63 миллиона. Во Франции аргентинец провел семь лет, выиграв 18 внутренних трофеев, а нынешним летом предпочел на правах свободного агента уехать в Италию, подписав однолетний договор с «Ювентусом».

8-9. Ренату Санчеш

Гражданство: Португалия / Сан-Томе и Принсипи

Сумма трансфера: 35 миллионов евро

Период трансфера: лето 2016

Маршрут трансфера: «Бавария»

Getty Images/Global Images Ukraine

Ренату Санчеш родился в Лиссабоне и с юных лет оказался в академии «Бенфики». Там он прошел длинный путь до первой команды, где в 18-летнем возрасте сумел дебютировать как в чемпионате Португалии, так и в Лиге чемпионов. В 2016 году Санчеш попал в заявку сборной на чемпионат Европы во Франции, где ему удалось провести 6 поединков и отличиться 1 забитым мячом. Португальцы сенсационно выиграли тот турнир, после чего к ним было приковано повышенное внимание со стороны топ-клубов континента. На Санчеша было множество претендентов, но наиболее сговорчивой для «Бенфики» оказалась «Бавария», которая заплатила за хавбека 35 миллионов евро. Увы для мюнхенских болельщиков, но реализовать свой потенциал в стане «красных» Ренату так и не смог. Его даже отправляли набираться опыта в «Суонси», но и после возвращения Санчеш не сумел стать полноценным игроком основы…

В 2019 году «Бавария» продала Санчеша в «Лилль» за 20 миллионов евро, и в стане «догов» хавбек сумел стать чемпионом в 2021-м. В целом в Лиге 1 Ренату оказался на хорошем счету, что позволило ему нынешним летом получить приглашение от «Пари Сен-Жермен», куда португалец и перебрался в обмен на 15 миллионов евро.

8-9. Виктор Линделеф

Гражданство: Швеция

Сумма трансфера: 35 миллионов евро

Период трансфера: лето 2017

Маршрут трансфера: «Манчестер Юнайтед»

Getty Images/Global Images Ukraine

Фактурного шведского центрбека скауты «Бенфики» присмотрели в скромном «Вестеросе», где тот был на хорошем счету. Для оформления сделки португальцам оказалось достаточно и 100 тысяч евро, а также обещания выплатить шведам 20% от суммы последующей перепродажи Линделефа. Последний фактор сыграл ключевую роль для «Вестероса», так как Виктор в сезоне-2016/17 стал ключевой фигурой в составе «орлов», ярко себя показал в Лиге чемпионов, что позволило «Бенфике» выгодно его продать в «Манчестер Юнайтед», выручив от сделки 35 миллионов евро.

С тех пор 28-летний защитник выступает в Англии за «красных дьяволов», которые нынче переживают отнюдь не самые успешные времена в истории. Переход в «Манчестер Юнайтед» позволил Линделефу получить существенно лучшие условия по личному контракту, но ни одного трофея с английской командой центрбек за пять сезонов так и не выиграл…

7. Нелсон Семеду

Гражданство: Португалия / Кабо-Верде

Сумма трансфера: 35,7 миллионов евро

Период трансфера: лето 2017

Маршрут трансфера: «Барселона»

Getty Images/Global Images Ukraine

Правый фулбек Семеду начинал играть в футбол в португальской команде «Шентренше», откуда в 19-летнем возрасте перебрался в дубль «Бенфики», где ему потребовалось несколько сезонов, прежде чем оказаться в первой команде. История Нелсона в чем-то схожа с путем наверх Виктора Линделефа – оба небыстро запрягали, зато очень рьяно рванули с места в карьер. Сезон-2016/17 позволил Семеду стать одним из наиболее лакомых «кусочков» на трансферном рынке Европы, а потому неудивительно, что за флангового защитника развернулась серьезная битва. Победителем из нее вышла «Барселона», которой пришлось раскошелиться на 35,7 миллионов евро.

В Каталонии Семеду провел три года, регулярно появляясь на поле, но так и не став настолько культовой фигурой для команды, как Дани Алвес. Выиграв два титула чемпиона Испании, в сентябре 2020-го Нелсон за 32 миллиона евро переехал в английскую Премьер-лигу, где в рядах «Вулверхэмптона» продолжает свою карьеру и по сей день, лишь недавно восстановившись от достаточно серьезного повреждения подколенного сухожилия.

6. Рауль Хименес

Гражданство: Мексика

Сумма трансфера: 38 миллионов евро

Период трансфера: лето 2019

Маршрут трансфера: «Вулверхэмптон»

Getty Images/Global Images Ukraine

Первым европейским клубом в карьере мексиканского центрфорварда Рауля Хименеса стал «Атлетико». Мадридцы летом 2014-го заплатили 10,5 миллионов евро «Америке», но в рядах «матрасников» Хименес с ходу блеснуть не сумел. В премьерном сезоне он забил лишь 1 мяч в 24 поединках Ла Лиги, в которых появлялся на поле преимущественно на замену. Спустя год «Атлетико» согласился отпустить Хименеса в «Бенфику», хотя условия того трансфера, освещаемые в различных СМИ, выглядят достаточно запутанными. В Португалии за три сезона Рауль дважды стал чемпионом, но являлся исключительно игроком ротации.

Когда летом 2018 года на «Бенфику» с предложением об аренде Хименеса вышли боссы «Вулверхэмптона», возражать «орлы» не стали, а еще через год «волки» оформили выкуп контракта мексиканца за 38 миллионов евро. Ныне 31-летний Рауль продолжает оставаться игроком «Вулверхэмптона», но его результативность в АПЛ уже не столь впечатляет как в первых двух сезонах, когда он наколотил 13 и 17 мячей, соответственно.

4-5. Аксель Витсель

Гражданство: Бельгия / Мартиника

Сумма трансфера: 40 миллионов евро

Период трансфера: лето 2012

Маршрут трансфера: «Зенит»

Getty Images/Global Images Ukraine

Витселя называли невероятно перспективным игроком еще в его родном «Стандарде». Именно поэтому бельгийскому клубу удалось неплохо заработать на уходе Акселя, когда летом 2011 года «Бенфика» выплатила за хавбека 9 миллионов евро. В Португалии Витсель отыграл лишь один сезон, после чего по нему пришло космическое предложение от «Зенита». Этот клуб не мог ничем заинтересовать Акселя и «орлов», кроме как фантастическими деньгами. В итоге сделка состоялась, а португальский клуб разжился 40 миллионами евро.

Спустя четыре с половиной года Витсель за 20 миллионов евро перешел в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», где ему «насыпали» еще более щедрые личные условия по контракту, а реанимировать карьеру начал с лета 2018-го, вернувшись в Европу – за 20 миллионов евро в ряды дортмундской «Боруссии». В Германии Аксель выиграл два второстепенных трофея (Кубок и Суперкубок страны), а летом нынешнего года решил свободным агентом уйти в «Атлетико». В 33 года Витсель все еще достаточно неплох и опасен на поле, но если бы в свое время он не выбрал деньги, то наверняка ему бы удалось построить куда более звездную карьеру. Что правда, не факт, что «Бенфика» смогла бы заработать на его продаже еще больше денег, потому как в сентябре 2012-го 40 миллионов евро стали самой выгодной продажей для лиссабонского клуба в истории.

4-5. Эдерсон

Гражданство: Бразилия

Сумма трансфера: 40 миллионов евро

Период трансфера: лето 2017

Маршрут трансфера: «Манчестер Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine

Трансферная история Эдерсона является одной из наиболее успешных для современной «Бенфики». Бразилец уже в 16 лет оказался в академии «орлов», но через три года вынужден был уйти, чтобы продолжить играть за менее статусные коллективы – «Риберайю» и «Риу Аве». В последнем Эдерсон хорошо зарекомендовал себя, что и побудило «Бенфику» выкупить голкипера обратно за 500 тысяч евро. Всего через год бразилец стал ключевой фигурой в рамке ворот «орлов», хорошо показал себя в Лиге чемпионов и заслужил трансфер в «Манчестер Сити», за который «Бенфика» сумела выторговать 40 миллионов евро.

С лета 2017 года Эдерсон является ключевым стражем ворот «горожан», пользуясь практически безграничным доверием со стороны Хосепа Гвардиолы. За это время бразилец успел дебютировать в национальной сборной, а также выиграть четыре чемпионских титула в АПЛ. Сейчас Эдерсону 29 лет, и он пребывает на пике карьеры, хотя расслабляться, будучи футболистом «Сити», ему все равно нельзя ни на секунду – клуб всегда будет готов купить топового конкурента бразильцу, если тот понизит к себе требования и начнет играть с меньшим качеством и уровнем отдачи.

3. Рубен Диаш

Гражданство: Португалия

Сумма трансфера: 68 миллионов евро

Период трансфера: лето 2020

Маршрут трансфера: «Манчестер Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine

Начинал играть в футбол Рубен Диаш в «Эштреле», но в 17 лет перебрался в академию «Бенфики», став одним из наиболее успешных ее выпускников. Когда Диашу было 20, он дебютировал за «орлов» в чемпионате Португалии и Лиге чемпионов, а в 21 сыграл свой первый матч за национальную сборную. К 23 годам на счету Рубена было уже 137 матчей за «Бенфику», в том числе 18 – в Лиге чемпионов. Этот фактор оказал немалое значение в трансферных торгах между лиссабонцами и «Манчестер Сити», с которого в итоге «орлам» удалось выжать 68 миллионов евро.

Для Хосепа Гвардиолы Диаш стал настоящей находкой. В двух предыдущих сезонах португалец был ключевой фигурой в центре обороны «горожан», и пока нет никаких предпосылок говорить, что ситуация может измениться в худшую для игрока сторону. Рубену ныне 25 лет, он еще достаточно молод, как для защитника, но уже обладает колоссальным опытом, а также рядом престижных титулов – чемпион Португалии, двукратный чемпион Англии и победитель Лиги наций со сборной Португалии.

2. Дарвин Нуньес

Гражданство: Уругвай

|Сумма трансфера: 75 миллионов евро

Период трансфера: лето 2022

Маршрут трансфера: «Ливерпуль»

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник «Пеньяроля» покорение Европы, как и полагается, начинал снизу. В 2019 году он перешел в «Альмерию» за 15 миллионов евро, а спустя лишь год, отличившись 16 забитыми мячами в 32 поединках Ла Лиги, оказался в «Бенфике». При этом, лиссабонцы изрядно рисковали, так как согласились заплатить за Нуньеса 34 миллиона евро, обновив клубный рекорд по дороговизне входящего трансфера. И в первом сезоне, казалось, «орлы» прогадали, так как на счету уругвайского форварда оказалось лишь 6 голов в 29 матчах португальской Примейры, хотя в Лиге Европы он отличился 5 мячами в 7 поединках. Однако в сезоне-2021/22 ситуация кардинально изменилась – Нуньес наколотил 26 голов в 28 матчах национального чемпионата и 6 голов в 10 поединках Лиги чемпионов.

Последний фактор мгновенно привлек внимание к персоне Нуньеса со стороны богатеев, и «Бенфике» вновь удалось сделать хороший бизнес, договорившись о продаже уругвайца в «Ливерпуль» за 75 миллионов евро. За два года лиссабонцы смогли «прокачать» бомбардира в цене более чем вдвое, заработав на трансфере Дарвина 41 миллион!

1. Жоау Фелиш

Гражданство: Португалия

Сумма трансфера: 127,2 миллионов евро

Период трансфера: лето 2019

Маршрут трансфера: «Атлетико»

Getty Images/Global Images Ukraine

Главной трансферной удачей в истории «Бенфики» в настоящий момент является продажа летом 2019 года в мадридский «Атлетико» атакующего хавбека Жоау Фелиша. Он в 18 лет дебютировал в Примейре, а в 19 – в Лиге чемпионов и национальной сборной Португалии. Фелиша, который начинал заниматься футболом в академии «Порту», но в 16 лет оказался в «Бенфике», на родине в юности называли не иначе, как «второй Криштиану Роналду», и это самым серьезным образом сказалось на «ценнике» футболиста.

Сезон-2018/19 стал для Жоау действительно очень ярким – он забил 15 мячей в 26 играх чемпионата, а еще стал автором хет-трика в ворота «Айнтрахта» в четвертьфинале Лиги Европы. В том году «Бенфика» выиграла чемпионство, а летом решила принять предложение «Атлетико» о продаже Фелиша, когда цифра в торгах достигла фантастической для Португалии планки в 127 миллионов евро! С тех пор Жоау является игроком «матрасников», с которыми в 2021 году выиграл чемпионат Испании, но в целом пока Фелиш не оправдывает громких авансов и недотягивает до уровня Роналду. При этом, если доверять слухам, «Атлетико» нынешним летом мог компенсировать затраты на приобретение португальца, так как 130 миллионов евро за 22-летнего Жоау предлагал «Манчестер Юнайтед», но в столице Испании пожелали продолжить сотрудничество с молодым гением, контракт с которым у «матрасников» действует еще четыре года.