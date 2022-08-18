Испания18 августа 2022, 21:40 |
918
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Атлетико Мадрид отклонил космическое предложение по Жоау Фелишу
Португальца хотел подписать «Манчестер Юнайтед»
18 августа 2022, 21:40 |
918
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«Атлетико» Мадрид отклонил очень большое предложение по поводу своего форварда Жоау Фелиша. Об этом сообщают испанские СМИ.
Подписать Жоау Фелиша хотел «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» давали за 22-летнего португальца 130 миллионов евро.
Отметим, что в 2019 году «Атлетико» Мадрид заплатил за Фелиша «Бенфике» 127 миллионов евро. Сейчас трансферная стоимость форварда оценивается в 70 миллионов евро.
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