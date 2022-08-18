Атлетико Мадрид отклонил космическое предложение по Жоау Фелишу

«Атлетико» Мадрид отклонил очень большое предложение по поводу своего форварда Жоау Фелиша. Об этом сообщают испанские СМИ.

Подписать Жоау Фелиша хотел «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» давали за 22-летнего португальца 130 миллионов евро.

Отметим, что в 2019 году «Атлетико» Мадрид заплатил за Фелиша «Бенфике» 127 миллионов евро. Сейчас трансферная стоимость форварда оценивается в 70 миллионов евро.