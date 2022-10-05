Срна упрекнул Лион и Фулхэм в нечестном отношении к Шахтеру

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна вновь подверг критике решение ФИФА, которое позволило ряду клубов взять в аренду легионеров «горняков» без обязательного согласия со стороны украинского клуба.

«У нас было 14 иностранцев, рыночная стоимость которых составляла от 150 до 200 миллионов евро, и им разрешили уйти в аренду без замораживания срока действия контрактов. У Соломона и Тете было полтора года контракта, они пошли в «Фулхэм» и в «Лион», и когда они вернуться, у них останется только полгода по договору. Это неприемлемо. Все говорили, что они собираются нам помочь, что они не хотят наших игроков задаром. Но есть команды, которые получили преимущество из нашего положения», - сказал Срна.

Отметим, что по состоянию на текущий момент Тете является самым дорогим футболистом «Лиона» по оценкам портала Transfermarkt.

Ранее сообщалось, что «Лион» был готов выкупить контракт Тете у «горняков», но фактически за символическую сумму – 3 миллиона евро.