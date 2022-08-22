Лион предлагал Шахтеру 3 миллиона евро за полноценный трансфер Тете

В нынешнее трансферное окно французский «Лион», предварительно воспользовавшись правилом ФИФА и подписав на правах годичной аренды вингера «Шахтера» Тете без отступных в пользу украинского клуба, предлагал «горнякам» выкупить контракт бразильца.

За полноценный трансфер Тете «ткачи» давали «Шахтеру» 3 миллиона евро, что впятеро меньше минимальной суммы, за которую дончане были готовы расстаться с футболистом.

«Это смешно. Это семечки. Это неуважение со стороны ФИФА или клубов», - прокомментировал ситуацию и отказ от предложения «Лиона» по Тете генеральный директор «горняков» Сергей Палкин.

Отметим, что Тете прекрасно начал новый сезон в Лиге 1. На его счету уже 4 результативных действия в 2 матчах чемпионата.