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  4. Лион предлагал Шахтеру 3 миллиона евро за полноценный трансфер Тете
Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 18:27 |
902
0

Лион предлагал Шахтеру 3 миллиона евро за полноценный трансфер Тете

В стане «горняков» сочли эту сумму смешной

22 августа 2022, 18:27 |
902
0
Лион предлагал Шахтеру 3 миллиона евро за полноценный трансфер Тете
ol.fr. Тете

В нынешнее трансферное окно французский «Лион», предварительно воспользовавшись правилом ФИФА и подписав на правах годичной аренды вингера «Шахтера» Тете без отступных в пользу украинского клуба, предлагал «горнякам» выкупить контракт бразильца.

За полноценный трансфер Тете «ткачи» давали «Шахтеру» 3 миллиона евро, что впятеро меньше минимальной суммы, за которую дончане были готовы расстаться с футболистом.

«Это смешно. Это семечки. Это неуважение со стороны ФИФА или клубов», - прокомментировал ситуацию и отказ от предложения «Лиона» по Тете генеральный директор «горняков» Сергей Палкин.

Отметим, что Тете прекрасно начал новый сезон в Лиге 1. На его счету уже 4 результативных действия в 2 матчах чемпионата.

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Тете Шахтер Донецк Лион Сергей Палкин трансферы трансферы УПЛ трансферы Лиги 1
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Источник New York Times
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