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  4. Тете стал самым дорогостоящим футболистом французского Лиона
Франция
19 сентября 2022, 22:07 | Обновлено 19 сентября 2022, 22:16
695
1

Тете стал самым дорогостоящим футболистом французского Лиона

Возможный трансфер бразильского вингера теперь оценивается в 28 млн евро

19 сентября 2022, 22:07 | Обновлено 19 сентября 2022, 22:16
695
1
Тете стал самым дорогостоящим футболистом французского Лиона
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

Бразильский футболист «Шахтера» Тете, который благодаря правилам ФИФА приостановил свой контракт с донецким клубом, стал самым дорогостоящим футболистом французского «Лиона».

Веб-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов Лиги 1, с учетом последних результатов.

Возможный трансфер 22-летнего бразильского вингера Тете выросла и теперь оценивается в 28 млн евро. Его трансферная стоимость является самой большой среди всех игроков «Лиона».

Трансферная стоимость футболистов Лиона (Transfermarkt)

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Лион Тете Шахтер Донецк Transfermarkt
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Источник Sport.ua
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Serhii P.
Вкрали футболіста, уроди
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