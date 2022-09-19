Тете стал самым дорогостоящим футболистом французского Лиона
Возможный трансфер бразильского вингера теперь оценивается в 28 млн евро
Бразильский футболист «Шахтера» Тете, который благодаря правилам ФИФА приостановил свой контракт с донецким клубом, стал самым дорогостоящим футболистом французского «Лиона».
Веб-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов Лиги 1, с учетом последних результатов.
Возможный трансфер 22-летнего бразильского вингера Тете выросла и теперь оценивается в 28 млн евро. Его трансферная стоимость является самой большой среди всех игроков «Лиона».
Трансферная стоимость футболистов Лиона (Transfermarkt)
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