Тете стал самым дорогостоящим футболистом французского Лиона

Бразильский футболист «Шахтера» Тете, который благодаря правилам ФИФА приостановил свой контракт с донецким клубом, стал самым дорогостоящим футболистом французского «Лиона».

Веб-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов Лиги 1, с учетом последних результатов.

Возможный трансфер 22-летнего бразильского вингера Тете выросла и теперь оценивается в 28 млн евро. Его трансферная стоимость является самой большой среди всех игроков «Лиона».

Трансферная стоимость футболистов Лиона (Transfermarkt)