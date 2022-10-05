Лига чемпионов05 октября 2022, 02:15 | Обновлено 05 октября 2022, 02:24
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Аякс – Наполи – 1:6. Сумасшедший матч. Видео голов и обзор игры
Смотрите видеообзор встречи 3-го тура Лиги чемпионов
05 октября 2022, 02:15 | Обновлено 05 октября 2022, 02:24
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4 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов. Нидерландский «Аякс» дома проиграл «Наполи» со счетом 1:6.
Аякс – Наполи – 1:6. Сумасшедший матч. Видео голов и обзор игры
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Наполи).
73’
Душан Тадич (Аякс) получает красную карточку.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Наполи).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Наполи).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Наполи).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ди Лоренцо (Наполи).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Наполи).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Аякс).
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