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Лига чемпионов
04 октября 2022, 23:20 | Обновлено 04 октября 2022, 23:33
857
0

КАРВАХАЛЬ: «Жаль, что Шахтер оказался в такой ситуации в их стране»

Защитник «Реала» ожидает напряженного матча 3-го тура ЛЧ с «Шахтером»

04 октября 2022, 23:20 | Обновлено 04 октября 2022, 23:33
857
0
КАРВАХАЛЬ: «Жаль, что Шахтер оказался в такой ситуации в их стране»
shakhtar.com. Дани Карвахаль

Защитник «Реала» Дани Карвахаль поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Шахтером», который состоится 5 октября в Мадриде:

«Опыт «Реала» в Лиге чемпионов? Мне очень повезло, что я выиграл 5 трофеев Лиги чемпионов. Ключ – в нашем менталитете. Правильные ценности учат всегда побеждать и сражаться. Мы знаем, как сложно выиграть в этом турнире. Я не думаю, что кто-то не считается с нами как с одним из претендентов на титул.

Сложное положение «Шахтера»? Жаль, что они оказались в такой ситуации, при том, что происходит в их стране. Приятно видеть, как «Шахтер» соревнуется с четырьмя очками. Возможно, это немного помогает их болельщикам избежать реальности.

Физическое состояние команды? Лично я чувствую себя отлично. Пытаюсь прийти к лучшей физической форме. У нас через 6 или 7 недель чемпионат мира, и мы стремимся приехать в лучшее время года. Мы учитываем ничью против «Осасуны» при сложной игре. Однако это прошлое. Завтра будет сложно против второй команды группы. Это противостояние станет ключом к тому, чтобы обеспечить себе первое место».

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Шахтер Донецк Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Шахтер Дани Карвахаль
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Источник ФК Шахтер Донецк
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