АНЧЕЛОТТИ: «С уважением относимся к Шахтеру, но нам важно набрать 9 очков»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Шахтером», который состоится 5 октября в Мадриде:

«Очень важно набрать 9 очков, и мы хорошо подготовлены, чтобы сделать это. В воскресенье у нас была не лучшая игра. Хотим показать свой футбол и другую идентичность. Мы с уважением относимся к «Шахтеру».

Как вы знаете, Куртуа выбыл, но Модрич и Лукас Васкес вернулись. У Себальоса были проблемы с подколенным сухожилием, и завтра на него не рассчитываем.

Я всегда хочу выигрывать в Лиге чемпионов. Ла Лига важна, но Лига чемпионов – самое важное соревнование. Это совершенно разные турниры. В одном – 38 игр, в другом намного меньше. Иногда все решается в 180-минутном противостоянии. И здесь важны детали. Не идет речь об удаче или невезении. Иногда разговорами об удаче прикрывают проблемы своей команды или достоинства соперника. Если я говорю, что нам не повезло с «Осасуной», значит, я скрываю наши проблемы во владении мячом и хорошую игру соперника.

Важно уделять внимание и мелким деталям. В Лиге чемпионов можно забить три гола за несколько минут, как это случалось со мной. Это может произойти и в полуфинале. Сильный менталитет дает контроль над мелкими деталями. И «Реал» – это команда, которая заботится больше других об этих деталях.

Травма Куртуа? Есть сомнения относительно следующего матча с «Хетафе», однако он может вернуться к ответному матчу с «Шахтером» или классико с «Барселоной».

«Шахтер» – это команда, у которой много бытовых проблем – в тренировочном процессе, в переездах. Они отлично стартовали в Лиге чемпионов, их стиль похож на прошлогодний – команда хочет играть вертикально. У них очень быстрые и опасные нападающие в контратаках. Мы очень уважаем «Шахтер».