Карло АНЧЕЛОТТИ: «Куртуа может вернуться к матчам с Шахтером и Барселоной»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти оценил завтрашний матч Лиги чемпионов против «Шахтера», в котором точно не сыграет травмированный вратарь Тибо Куртуа.

Судя по всему, Андрей Лунин сыграет и завтра с «Шахтером», и следующий матч с «Хетафе».

«Куртуа чувствует себя лучше. Он под вопросом на матч с «Хетафе», но должен восстановиться к ответной игре против «Шахтера» и к битве с «Барселоной» в Ла Лиге».

«Мы уважаем «Шахтер». Знаем, что у них сейчас проблемы с тренировками и постоянными разъездами, но Лигу чемпионов они начали хорошо. У них есть быстрые игроки впереди, они хороши на контратаках», - сказал Анчелотти.

Матч состоится 5 октября, начало в 22:00.