Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Куртуа может вернуться к матчам с Шахтером и Барселоной»
Лига чемпионов
04 октября 2022, 18:29 |
232
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Куртуа может вернуться к матчам с Шахтером и Барселоной»

Пока играть будет Лунин

04 октября 2022, 18:29 |
232
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Куртуа может вернуться к матчам с Шахтером и Барселоной»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Реала» Карло Анчелотти оценил завтрашний матч Лиги чемпионов против «Шахтера», в котором точно не сыграет травмированный вратарь Тибо Куртуа.

Судя по всему, Андрей Лунин сыграет и завтра с «Шахтером», и следующий матч с «Хетафе».

«Куртуа чувствует себя лучше. Он под вопросом на матч с «Хетафе», но должен восстановиться к ответной игре против «Шахтера» и к битве с «Барселоной» в Ла Лиге».

«Мы уважаем «Шахтер». Знаем, что у них сейчас проблемы с тренировками и постоянными разъездами, но Лигу чемпионов они начали хорошо. У них есть быстрые игроки впереди, они хороши на контратаках», - сказал Анчелотти.

Матч состоится 5 октября, начало в 22:00.

По теме:
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал – Шахтер
Реал – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Реал – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Карло Анчелотти Реал Мадрид Реал - Шахтер Тибо Куртуа Андрей Лунин Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер будет более уставшим, чем Реал»
Футбол | 04 октября 2022, 10:42 11
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер будет более уставшим, чем Реал»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер будет более уставшим, чем Реал»

Виной всему – война в Украине, из-за которой команда не может использовать прямые авиаперелеты

Наши за границей. Дебют Лунина, голы Безуса и Соболя, ассист Игнатенко
Футбол | 04 октября 2022, 12:50 0
Наши за границей. Дебют Лунина, голы Безуса и Соболя, ассист Игнатенко
Наши за границей. Дебют Лунина, голы Безуса и Соболя, ассист Игнатенко

Следим за выступлениями украинских футболистов в европейских чемпионатах

Медиаудар Зеленского, топ-новичок Миная, зашквар от Маска, бан от ФХУ
Футбол | 04.10.2022, 06:10
Медиаудар Зеленского, топ-новичок Миная, зашквар от Маска, бан от ФХУ
Медиаудар Зеленского, топ-новичок Миная, зашквар от Маска, бан от ФХУ
Заря до сих пор использует российский логотип клуба
Футбол | 03.10.2022, 21:40
Заря до сих пор использует российский логотип клуба
Заря до сих пор использует российский логотип клуба
«Час не мог выйти из машины». Денисов рассказал о закрытии ТК Футбол
Футбол | 04.10.2022, 16:05
«Час не мог выйти из машины». Денисов рассказал о закрытии ТК Футбол
«Час не мог выйти из машины». Денисов рассказал о закрытии ТК Футбол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Этот изобретатель сломался. Илон Маск предложил Украине капитулировать
Этот изобретатель сломался. Илон Маск предложил Украине капитулировать
03.10.2022, 22:00 20
Война
Реал – Осасуна – 1:1. Лунин пропустил красивый мяч. Видео голов и обзор
Реал – Осасуна – 1:1. Лунин пропустил красивый мяч. Видео голов и обзор
03.10.2022, 00:40 3
Футбол
Промоутер: «Бой Фьюри – Джошуа отменяется»
Промоутер: «Бой Фьюри – Джошуа отменяется»
03.10.2022, 19:10 7
Бокс
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 6:3. Видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 6:3. Видео голов и обзор матча
02.10.2022, 19:00 4
Футбол
Скандал. Не попав в заявку на ЧМ, гимнаст Пахнюк решил выйти из сборной
Скандал. Не попав в заявку на ЧМ, гимнаст Пахнюк решил выйти из сборной
03.10.2022, 21:10 6
Другие виды
Шахтер и Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 5 туров
Шахтер и Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 5 туров
02.10.2022, 20:12 21
Футбол
Sport.ua открыл канал про бокс и MMA. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл канал про бокс и MMA. Присоединяйтесь!
02.10.2022, 23:00
Бокс
Дебют Лунина в Лиге чемпионов? Куртуа пропустит матч против Шахтера
Дебют Лунина в Лиге чемпионов? Куртуа пропустит матч против Шахтера
03.10.2022, 16:38 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности