С большим трудом. Удинезе смог обыграть Верону
Сыгран заключительный матч 8-го тура Серии А
Встреча «Вероны» с «Удинезе» подвела черту под 8-м туром чемпионата Италии сезона-2022/2023.
В середине первого тайма «мастифов» на радость местной торсиде вперед вывел Дойг. Гости из Удине, имея большой игровой перевес над хозяевами поля (соотношефние во владении мячом 70% на 30%), смогли отыграться только на 70-й минуте. Гол забил Бето.
Ничейный счет на победный для своей команды результат смог лишь в компенсированное время матча изменитт Бийол. 2:1 – «Удинезе» взял три турнирных очка.
В таблице итальянского чемпионата «Верона» с 5 очками занимает 18 место. «Удинезе» идет на 3 позиции, имея 19 пунктов. Лидируют «Наполи» и «Аталанта» - по 20 очков.
9 октября «Удинезе» примет дома «Аталанту», а «Верона» нанесет визит «Салернитане».
Чемпионат Италии. 8-й тур
Верона – Удинезе – 1:2
Голы: Дойг, 23 (1:0). Бето, 70 (1:1). Бийол, 90+3 (1:2).
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